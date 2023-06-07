https://sputnik-georgia.ru/20230607/murtazin-o-shpionazhe-cherez-iphone-rossiyskikh-smartfonakh-buduschem-iskusstvennogo-intellekta-278366669.html
Муртазин о шпионаже через iPhone, российских смартфонах, будущем искусственного интеллекта
Муртазин о шпионаже через iPhone, российских смартфонах, будущем искусственного интеллекта
В мире есть всего несколько государств, которые имеют собственные разработки в области нейросетей, и одна из таких стран - Россия. 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T18:46+0400
2023-06-07T18:46+0400
2023-06-07T18:46+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Чем опасны нейросети, и какое будущее ждет искусственный интеллект? Почему системы безопасности на iPhone фактически бесполезны, и как Apple работает на американскую разведку? Могут ли российские чиновники перейти на отечественные операционные системы уже сегодня? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, apple, видео
мультимедиа, видео, в мире, apple, видео
Муртазин о шпионаже через iPhone, российских смартфонах, будущем искусственного интеллекта
В мире есть всего несколько государств, которые имеют собственные разработки в области нейросетей, и одна из таких стран - Россия.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Чем опасны нейросети, и какое будущее ждет искусственный интеллект? Почему системы безопасности на iPhone фактически бесполезны, и как Apple работает на американскую разведку? Могут ли российские чиновники перейти на отечественные операционные системы уже сегодня?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.