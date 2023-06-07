https://sputnik-georgia.ru/20230607/obyazatelnye-privivki-v-gruzii--kalendar-278362075.html

Обязательные прививки в Грузии – календарь

Обязательные прививки в Грузии – календарь

Некоторые родители скептически относятся к прививкам, однако специалисты считают, что иммунизация – это гарантия здоровья детей. Они советуют четко следовать... 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T20:00+0400

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Sputnik Грузия предлагает ознакомиться с графиком профилактических прививок в стране.В национальный календарь вакцинации в Грузии входят инъекции от туберкулеза, гепатита В, ротавирусной инфекции, пневмококка, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции типа В, полиомиелита, краснухи, кори и эпидемического паротита (свинки).В последние годы в национальный календарь добавили еще одну прививку против вируса папилломы человека. Ей вакцинируют девочек в возрасте 10-12 лет. Она снижает риски возникновения рака шейки матки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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