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Парк на трех гектарах земли обновили на окраине Тбилиси
Парк на трех гектарах земли обновили на окраине Тбилиси
Открытие парка, которое, по словам Каладзе, так ждут местные жители, начнется в 20:00 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T18:18+0400
2023-06-07T18:18+0400
2023-06-07T18:18+0400
парк
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Обновление парка, расположенного на трех гектарах земли в районе Варкетили (окраина Тбилиси) на территории, прилегающей к улицам Хомлели и Абашвили, завершено – парк торжественно откроют вечером 9 июня, заявил мэр Каха Каладзе. На территории парка обновлены пешеходные тропинки, размещены системы внешнего освещения и видеонаблюдения, созданы детские и спортивные площадки и павильоны для отдыха. Также в парке прошли все работы, связанные с озеленением. "Учтено все, что обязательно для парка", – сказал Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета. По его словам, в парке посадили 5 524 зеленых саженца разного вида, проведена оросительная система. В день открытия парка состоится концерт группы "Гуфи ленд". Концерт могут перенести из-за ухудшения погоды, отметил мэр, однако выразил надежду, что прогноз синоптиков оправдается и дождя не будет. Открытие парка, которое, по словам Каладзе, так ждут местные жители, начнется в 20:00 по тбилисскому времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парк, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости
парк, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости
Парк на трех гектарах земли обновили на окраине Тбилиси
Открытие парка, которое, по словам Каладзе, так ждут местные жители, начнется в 20:00
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Обновление парка, расположенного на трех гектарах земли в районе Варкетили (окраина Тбилиси) на территории, прилегающей к улицам Хомлели и Абашвили, завершено – парк торжественно откроют вечером 9 июня, заявил мэр Каха Каладзе.
На территории парка обновлены пешеходные тропинки, размещены системы внешнего освещения и видеонаблюдения, созданы детские и спортивные площадки и павильоны для отдыха. Также в парке прошли все работы, связанные с озеленением.
"Учтено все, что обязательно для парка", – сказал Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
По его словам, в парке посадили 5 524 зеленых саженца разного вида, проведена оросительная система.
В день открытия парка состоится концерт группы "Гуфи ленд". Концерт могут перенести из-за ухудшения погоды, отметил мэр, однако выразил надежду, что прогноз синоптиков оправдается и дождя не будет.
Открытие парка, которое, по словам Каладзе, так ждут местные жители, начнется в 20:00 по тбилисскому времени.