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https://sputnik-georgia.ru/20230607/park-na-trekh-gektarakh-zemli-obnovili-na-okraine-tbilisi--278358252.html
Парк на трех гектарах земли обновили на окраине Тбилиси
Парк на трех гектарах земли обновили на окраине Тбилиси
Открытие парка, которое, по словам Каладзе, так ждут местные жители, начнется в 20:00 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T18:18+0400
2023-06-07T18:18+0400
парк
каха каладзе
тбилиси
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Обновление парка, расположенного на трех гектарах земли в районе Варкетили (окраина Тбилиси) на территории, прилегающей к улицам Хомлели и Абашвили, завершено – парк торжественно откроют вечером 9 июня, заявил мэр Каха Каладзе. На территории парка обновлены пешеходные тропинки, размещены системы внешнего освещения и видеонаблюдения, созданы детские и спортивные площадки и павильоны для отдыха. Также в парке прошли все работы, связанные с озеленением. "Учтено все, что обязательно для парка", – сказал Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета. По его словам, в парке посадили 5 524 зеленых саженца разного вида, проведена оросительная система. В день открытия парка состоится концерт группы "Гуфи ленд". Концерт могут перенести из-за ухудшения погоды, отметил мэр, однако выразил надежду, что прогноз синоптиков оправдается и дождя не будет. Открытие парка, которое, по словам Каладзе, так ждут местные жители, начнется в 20:00 по тбилисскому времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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парк, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости
парк, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости

Парк на трех гектарах земли обновили на окраине Тбилиси

18:18 07.06.2023
© photo: Sputnik / StringerПарк в районе Варкетили в Тбилиси. Люди прогуливаются по дорожкам
Парк в районе Варкетили в Тбилиси. Люди прогуливаются по дорожкам - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Открытие парка, которое, по словам Каладзе, так ждут местные жители, начнется в 20:00
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Обновление парка, расположенного на трех гектарах земли в районе Варкетили (окраина Тбилиси) на территории, прилегающей к улицам Хомлели и Абашвили, завершено – парк торжественно откроют вечером 9 июня, заявил мэр Каха Каладзе.
На территории парка обновлены пешеходные тропинки, размещены системы внешнего освещения и видеонаблюдения, созданы детские и спортивные площадки и павильоны для отдыха. Также в парке прошли все работы, связанные с озеленением.
"Учтено все, что обязательно для парка", – сказал Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
По его словам, в парке посадили 5 524 зеленых саженца разного вида, проведена оросительная система.
В день открытия парка состоится концерт группы "Гуфи ленд". Концерт могут перенести из-за ухудшения погоды, отметил мэр, однако выразил надежду, что прогноз синоптиков оправдается и дождя не будет.
Открытие парка, которое, по словам Каладзе, так ждут местные жители, начнется в 20:00 по тбилисскому времени.
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