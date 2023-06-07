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Поваленные деревья и поврежденные машины – последствия непогоды в Кахети
Поваленные деревья и поврежденные машины – последствия непогоды в Кахети
Непогода ожидается на востоке Грузии и на этой неделе 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T10:44+0400
2023-06-07T10:44+0400
2023-06-07T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Сильный ветер повалил деревья в Лагодехи (регион Кахети) на востоке Грузии, в результате чего повреждены три автовоза, припаркованных на специальной стоянке, сообщает телекомпания "Рустави-2". На автовозах было размещено 18 легковых машин, которые должны были доставить из Грузии в Азербайджан. Непогода обрушилась и на Кварели (регион Кахети). Из берегов вышла река Патмасури, которая подтопила дома и дороги в селе Гавази. Подсчет ущерба начнется уже сегодня.Синоптики прогнозируют ветреную и дождливую погоду в Грузии и на этой неделе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, кахети, лагодехи, азербайджан
Поваленные деревья и поврежденные машины – последствия непогоды в Кахети
Непогода ожидается на востоке Грузии и на этой неделе
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik.
Сильный ветер повалил деревья в Лагодехи (регион Кахети) на востоке Грузии, в результате чего повреждены три автовоза, припаркованных на специальной стоянке, сообщает телекомпания "Рустави-2
".
На автовозах было размещено 18 легковых машин, которые должны были доставить из Грузии в Азербайджан.
Непогода обрушилась и на Кварели (регион Кахети). Из берегов вышла река Патмасури, которая подтопила дома и дороги в селе Гавази. Подсчет ущерба начнется уже сегодня.
Синоптики прогнозируют ветреную и дождливую погоду в Грузии и на этой неделе.