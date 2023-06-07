https://sputnik-georgia.ru/20230607/povalennye-derevya-i-razrushennye-doma-uragan-v-kakheti---video-278371924.html
Поваленные деревья и разрушенные дома: ураган в Кахети – видео
Поваленные деревья и разрушенные дома: ураган в Кахети – видео
Населенные пункты в регионе Кахети в Восточной Грузии пострадали от сильного ветра и ливневого дождя. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры разрушений 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T21:04+0400
2023-06-07T21:04+0400
2023-06-07T21:12+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
ураган
стихийное бедствие
кахети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/07/278371744_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6b48a949f7761bca0767b2779e0d7c18.jpg
Лето в Грузии началось с плохой погоды. Дожди и ураганы, похолодание, грозы – таким выдалось начало июня. Смотрите в видео, как регион Кахети пострадал от ураганного ветра и гроз. В ряде населенных пунктов оказалась разрушена инфраструктура, пострадали здания и земельные участки местных жителей, а также дома.
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/07/278371744_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_33a01dae5c186dc2eaf0c893e5ae77e5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, ураган, стихийное бедствие, кахети, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, ураган, стихийное бедствие, кахети, видео
Поваленные деревья и разрушенные дома: ураган в Кахети – видео
21:04 07.06.2023 (обновлено: 21:12 07.06.2023)
Населенные пункты в регионе Кахети в Восточной Грузии пострадали от сильного ветра и ливневого дождя. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры разрушений
Лето в Грузии началось с плохой погоды. Дожди и ураганы, похолодание, грозы – таким выдалось начало июня. Смотрите в видео, как регион Кахети пострадал от ураганного ветра и гроз. В ряде населенных пунктов оказалась разрушена инфраструктура, пострадали здания и земельные участки местных жителей, а также дома.