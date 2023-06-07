https://sputnik-georgia.ru/20230607/povalennye-derevya-i-razrushennye-doma-uragan-v-kakheti---video-278371924.html

Поваленные деревья и разрушенные дома: ураган в Кахети – видео

Поваленные деревья и разрушенные дома: ураган в Кахети – видео

Населенные пункты в регионе Кахети в Восточной Грузии пострадали от сильного ветра и ливневого дождя. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры разрушений 07.06.2023, Sputnik Грузия

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стихийное бедствие

кахети

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Лето в Грузии началось с плохой погоды. Дожди и ураганы, похолодание, грозы – таким выдалось начало июня. Смотрите в видео, как регион Кахети пострадал от ураганного ветра и гроз. В ряде населенных пунктов оказалась разрушена инфраструктура, пострадали здания и земельные участки местных жителей, а также дома.

кахети

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