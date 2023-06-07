https://sputnik-georgia.ru/20230607/primety-na-karpov-den-2023-chto-nelzya-delat-8-iyunya-278356696.html

Приметы на Карпов день 2023: что нельзя делать 8 июня

Приметы на Карпов день 2023: что нельзя делать 8 июня

Православная церковь 8 июня поминают святого Карпа – апостола от 70-и, ученика и спутника первоверховного апостола Павла 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T15:16+0400

2023-06-07T15:16+0400

2023-06-07T15:16+0400

справки

религия

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В народе праздник называют Карпов день, или Карпом Карполовым, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Карпов день: о народных приметах 8 июня читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Карпов день нельзя в доме делать уборку, в частности подметать пол – можно вместе с мусором вымести счастье и достаток. Нельзя 8 июня долго спать, валяться в постели или лениться – это плохая примета, можно упустить удачу. Ходить в Карпов день в грязной одежде нельзя – по народным приметам грязнулю счастье может обойти стороной. Ругаться и выяснять отношения 8 июня нельзя – ссора может оказаться затяжной. Также нельзя в Карпов день укорять и ругать людей за промахи, чтобы самому не оказаться в подобной ситуации. По народным приметам нельзя 8 июня пересаживать растения в новые горшки – они могут не прижиться. Нельзя в Карпов день проводить денежные операции, в том числе давать в долг – можно весь год прожить в долгах. Нельзя 8 июня ловить или есть любую другую рыбу, кроме карпа – по приметам можно лишиться финансового благополучия. Предсказывать судьбу и гадать в Карпов день, особенно незамужним девушкам, нельзя – можно весь год провести в одиночестве. Народные приметы Карпов день, связанный с рыболовством, считали днем рыбака, поэтому обязательно шли на рыбалку. По народным приметам, чтобы клев был хороший, оставлять первым пойманного карпа нельзя – его надо немедленно вернуть в водоем. По приметам погода испортится, если 8 июня раки выползли на берег, а утки активно ныряют. Дождь также предсказывают лягушачий "концерт", а также мухи и комары, собравшиеся в кучки. Плохая примета, если рябина в Карпов день плохо цветет – овес не уродится, а если рябина буйно цветет – значит, урожай будет богатый. Теплое лето обещает богатый урожай щавеля и увеличение воды в реке на Карпов день, а если 8 июня появилось много кузнечиков – это явная примета, что лето будет знойным и засушливым. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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