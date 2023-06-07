https://sputnik-georgia.ru/20230607/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-278360866.html
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T15:25+0400
2023-06-07T15:25+0400
2023-06-07T15:29+0400
мультимедиа
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москва
мария захарова
мид россии
россия
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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мультимедиа, видео, москва, мария захарова, мид россии, россия, видео
мультимедиа, видео, москва, мария захарова, мид россии, россия, видео
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
15:25 07.06.2023 (обновлено: 15:29 07.06.2023)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.