https://sputnik-georgia.ru/20230607/pulemet-granaty-i-obrezy-v-gruzii-zaderzhali-vladeltsev-nezakonnogo-oruzhiya-i-boepripasov-278357092.html

Пулемет, гранаты и обрезы: в Грузии задержали владельцев незаконного оружия и боеприпасов

Пулемет, гранаты и обрезы: в Грузии задержали владельцев незаконного оружия и боеприпасов

Задержанным грозит от трех до семи лет лишения свободы 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T15:31+0400

2023-06-07T15:31+0400

2023-06-07T15:31+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

гурия

аджария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825165_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_317b26879582c54ef285fc9115f087ff.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в Тбилиси и регионах страны 15 человек за незаконное приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов.Как говорится в сообщении на сайте МВД Грузии, двое из задержанных в прошлом уже были судимы. Самому старшему из них – 66 лет, а самому младшему – всего 19 лет. Задержания провели в Тбилиси, Гурии, Аджарии, Квемо Картли, Кахети, Имерети, Рача-Лечхуми и Земо Сванети. Во время обысков задержанных, их домов и подсобных помещений полиция изъяла пулемет, гранаты, запалы, сотни патронов, автоматы, охотничье ружье, обрезы, глушители, обоймы, пять капсюль-детонаторов, винтовки и пистолеты. В случае подтверждения вины задержанным грозит от трех до семи лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

гурия

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси, гурия, аджария