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Пятилетний ребенок скончался на западе Грузии вскоре после госпитализации - СМИ
Пятилетний ребенок скончался на западе Грузии вскоре после госпитализации - СМИ
Ребенок поступил в клинику в тяжелом шоковом состоянии, сообщает СМИ 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T17:51+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Пятилетний ребенок скончался в Зугдидской реферальной больнице спустя несколько минут после поступления в клинику, сообщает телеканал "Рустави 2". По информации СМИ, ребенок поступил в клинику в тяжелом шоковом состоянии. Несколькими днями ранее он выпал из гамака в Гурии, передает телеканал. После инцидента ребенка привезли в больницу, где врачи зафиксировали травму ноги, но выписали малыша. На следующий день родители повезли ребенка в Самегрело на похороны деда. Там ему и стало плохо. Тело ребенка перевезено в Гурию. По одной из версий, появившихся в СМИ, причиной гибели стала пищевая интоксикация.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, гурия, самегрело
происшествия, грузия, новости, гурия, самегрело

Пятилетний ребенок скончался на западе Грузии вскоре после госпитализации - СМИ

17:51 07.06.2023 (обновлено: 17:53 07.06.2023)
© photo: Sputnik / StringerЗугдидская реферальная больница
Зугдидская реферальная больница - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Ребенок поступил в клинику в тяжелом шоковом состоянии, сообщает СМИ
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Пятилетний ребенок скончался в Зугдидской реферальной больнице спустя несколько минут после поступления в клинику, сообщает телеканал "Рустави 2".
По информации СМИ, ребенок поступил в клинику в тяжелом шоковом состоянии.
Несколькими днями ранее он выпал из гамака в Гурии, передает телеканал. После инцидента ребенка привезли в больницу, где врачи зафиксировали травму ноги, но выписали малыша.
На следующий день родители повезли ребенка в Самегрело на похороны деда. Там ему и стало плохо.
Тело ребенка перевезено в Гурию. По одной из версий, появившихся в СМИ, причиной гибели стала пищевая интоксикация.
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