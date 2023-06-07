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Пятилетний ребенок скончался на западе Грузии вскоре после госпитализации - СМИ
Пятилетний ребенок скончался на западе Грузии вскоре после госпитализации - СМИ
Ребенок поступил в клинику в тяжелом шоковом состоянии, сообщает СМИ 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T17:51+0400
2023-06-07T17:51+0400
2023-06-07T17:53+0400
происшествия
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новости
гурия
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Пятилетний ребенок скончался в Зугдидской реферальной больнице спустя несколько минут после поступления в клинику, сообщает телеканал "Рустави 2". По информации СМИ, ребенок поступил в клинику в тяжелом шоковом состоянии. Несколькими днями ранее он выпал из гамака в Гурии, передает телеканал. После инцидента ребенка привезли в больницу, где врачи зафиксировали травму ноги, но выписали малыша. На следующий день родители повезли ребенка в Самегрело на похороны деда. Там ему и стало плохо. Тело ребенка перевезено в Гурию. По одной из версий, появившихся в СМИ, причиной гибели стала пищевая интоксикация.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, гурия, самегрело
происшествия, грузия, новости, гурия, самегрело
Пятилетний ребенок скончался на западе Грузии вскоре после госпитализации - СМИ
17:51 07.06.2023 (обновлено: 17:53 07.06.2023)
Ребенок поступил в клинику в тяжелом шоковом состоянии, сообщает СМИ
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Пятилетний ребенок скончался в Зугдидской реферальной больнице спустя несколько минут после поступления в клинику, сообщает телеканал "Рустави 2".
По информации
СМИ, ребенок поступил в клинику в тяжелом шоковом состоянии.
Несколькими днями ранее он выпал из гамака в Гурии, передает телеканал. После инцидента ребенка привезли в больницу, где врачи зафиксировали травму ноги, но выписали малыша.
На следующий день родители повезли ребенка в Самегрело на похороны деда. Там ему и стало плохо.
Тело ребенка перевезено в Гурию. По одной из версий, появившихся в СМИ, причиной гибели стала пищевая интоксикация.