https://sputnik-georgia.ru/20230607/pyatiletniy-rebenok-skonchalsya-na-zapade-gruzii-vskore-posle-gospitalizatsii---smi-278364346.html

Пятилетний ребенок скончался на западе Грузии вскоре после госпитализации - СМИ

Пятилетний ребенок скончался на западе Грузии вскоре после госпитализации - СМИ

Ребенок поступил в клинику в тяжелом шоковом состоянии, сообщает СМИ 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T17:51+0400

2023-06-07T17:51+0400

2023-06-07T17:53+0400

происшествия

грузия

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гурия

самегрело

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Пятилетний ребенок скончался в Зугдидской реферальной больнице спустя несколько минут после поступления в клинику, сообщает телеканал "Рустави 2". По информации СМИ, ребенок поступил в клинику в тяжелом шоковом состоянии. Несколькими днями ранее он выпал из гамака в Гурии, передает телеканал. После инцидента ребенка привезли в больницу, где врачи зафиксировали травму ноги, но выписали малыша. На следующий день родители повезли ребенка в Самегрело на похороны деда. Там ему и стало плохо. Тело ребенка перевезено в Гурию. По одной из версий, появившихся в СМИ, причиной гибели стала пищевая интоксикация.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гурия

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