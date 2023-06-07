https://sputnik-georgia.ru/20230607/razvitie-gruzinskogo-tkhekvondo-obsudili-garibashvili-s-glavoy-vsemirnoy-federatsii-278365351.html

Развитие грузинского тхэквондо обсудили Гарибашвили с главой Всемирной федерации

Развитие грузинского тхэквондо обсудили Гарибашвили с главой Всемирной федерации

Годом рождения тхэквондо в Грузии считается 1995 год 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T19:00+0400

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2023-06-07T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Всемирной федерации тхэквондо Чоу Чан Воном, который впервые прибыл в Тбилиси, сообщает пресс-служба аппарата правительства. Стороны обсудили успехи сборной Грузии по тхэквондо и рассмотрели шаги, которые необходимо предпринять, чтобы способствовать развитию команды в будущем. Внимание было уделено мероприятиям, запланированным в направлении повышения квалификации грузинских тренеров и судей, развития инфраструктуры тхэквондо, для чего необходима помощь Всемирной федерации. Чоу Чан Вон выступил с инициативой запланировать в ближайшее время в Грузии важные международные мероприятия. На встрече в аппарате правительства присутствовали финансовый директор World Taekwondo Джерри Линг, глава Национальной федерации таэквондо Грузии Теймураз Мгебришвили и генсекретарь Национальной федерации таэквондо Грузии Леван Пиолия. Накануне Чоу Чан Воном встретился с министром спорта Грузии Теей Цулукиани. Годом рождения тхэквондо в Грузии считается 1995 год. Первоначально спортивные кружки тхэквондо открылись в Тбилиси. Позже оно быстро распространилось по всей Грузии, и клубы по обучению тхэквондо появились почти во всех регионах. Официальной датой регистрации Федерации тхэквондо Грузии стало 5 мая 1998 года. В том же году Федерация тхэквондо Грузии стала членом Всемирной и Европейской федераций тхэквондо. Соответственно, грузинские спортсмены активно участвовали в турнирах, организованных мировыми и европейскими федерациями тхэквондо. Среди последних достижений федерации – победа грузинского тхэквондиста Зураба Кинцурашвили, который завоевал золотую медаль на международном турнире в Париже и завоевал лицензию на Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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