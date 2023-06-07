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Сборная Грузии по футболу 7х7 вышла в плей-офф чемпионата мира
Сборная Грузии по футболу 7х7 вышла в плей-офф чемпионата мира
В последнее время футболом 7х7 стали заниматься и спортсмены без ограничений по здоровью 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T20:59+0400
2023-06-07T20:59+0400
2023-06-07T20:59+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Команда Грузии по футболу 7х7 выиграла в немецком Эссене два первых матча группового этапа чемпионата мира Мастер-лиги против команд Шотландии и Ирландии и досрочно вышла в плей-офф. В футболе 7×7 выступают спортсмены с ДЦП или какой-либо другой неврологической болезнью. Правила игры упрощены: поле гораздо меньше в размерах, нет правила офсайда, мяч можно сбрасывать из аута одной рукой. Таймы по 30 минут, между ними 15-минутный перерыв. В последнее время футболом 7х7 стали заниматься и спортсмены без ограничений по здоровью. В первом матче подопечные Росто Парцвания обыграли Ирландию 5:1, а во второй игре не оставила шансов Шотландии – 7:2. В последнем туре группового этапа чемпионата мира Мастер-лиги сборная Грузии сыграет со сборной Марокко, которая также выиграла оба матча – у Шотландии (7:2) и Ирландии (4:2). Начало встречи в 21:00 по тбилисскому времени. Игрок сборной Грузии Джемал (Джеджо) Джалиашвили в обоих матчах был назван MVP дня – самым ценным игроком встречи. Джалиашвили оформил дубль в двух матчах подряд и сыграл решающую роль в успехе национальной сборной Мастер-лиги Грузии. Сборная Марокко лидирует в группе с лучшей разницей мячей (+7) и превосходит сборную Грузии (+6), которая разместилась на втором месте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, марокко, ирландия, шотландия, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, марокко, ирландия, шотландия, футбол, сборная грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу 7х7 вышла в плей-офф чемпионата мира
В последнее время футболом 7х7 стали заниматься и спортсмены без ограничений по здоровью
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Команда Грузии по футболу 7х7 выиграла в немецком Эссене два первых матча группового этапа чемпионата мира Мастер-лиги против команд Шотландии и Ирландии и досрочно вышла в плей-офф.
В футболе 7×7 выступают спортсмены с ДЦП или какой-либо другой неврологической болезнью.
Правила игры упрощены: поле гораздо меньше в размерах, нет правила офсайда, мяч можно сбрасывать из аута одной рукой. Таймы по 30 минут, между ними 15-минутный перерыв.
В последнее время футболом 7х7 стали заниматься и спортсмены без ограничений по здоровью.
В первом матче подопечные Росто Парцвания обыграли Ирландию 5:1, а во второй игре не оставила шансов Шотландии – 7:2.
В последнем туре группового этапа чемпионата мира Мастер-лиги сборная Грузии сыграет со сборной Марокко, которая также выиграла оба матча – у Шотландии (7:2) и Ирландии (4:2). Начало встречи в 21:00 по тбилисскому времени.
Игрок сборной Грузии Джемал (Джеджо) Джалиашвили в обоих матчах был назван MVP дня – самым ценным игроком встречи.
Джалиашвили оформил дубль в двух матчах подряд и сыграл решающую роль в успехе национальной сборной Мастер-лиги Грузии.
Сборная Марокко лидирует в группе с лучшей разницей мячей (+7) и превосходит сборную Грузии (+6), которая разместилась на втором месте.