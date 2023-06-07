https://sputnik-georgia.ru/20230607/spasateli-mobilizovany-na-vostoke-gruzii-v-svyazi-s-prazdnikom-lomisoba-278351771.html

Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"

Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"

"Ломисоба" – раннехристианский грузинский церковный праздник. Паломники верят, что ломисская церковь Святого Георгия имеет в этот день особую силу 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T13:17+0400

2023-06-07T13:17+0400

2023-06-07T13:17+0400

общество

новости

грузия

мцхета-мтианети

праздник

церковный праздник

религиозный праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/07/278351081_0:485:1200:1160_1920x0_80_0_0_a0420ea09cd000a854f8e2e35d30d893.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Группы Департамента пожарно-спасательных сил Службы управления ЧС в связи с праздником "Ломисоба" дежурят в селе Млета Душетского муниципалитета (регион Мцхета–Мтианети) на пути к молельне имени св. Георгия, сообщается на сайте ведомства. Спасатели заботятся о безопасном передвижении паломников и дежурят на нескольких локациях, ведущих к молельне. На территории горы Ломиса мобилизованы около 110 спасателей, оснащенных специальной техникой. Среди них находятся группы главного управления реагирования на особые ситуации. В случае необходимости спасатели окажут помощь гражданам. Праздник "Ломисоба" отмечают на седьмую неделю после Пасхи. По традиции в течение дня семьи с маленькими детьми и пожилыми людьми преодолевают долгую и изнурительную дорогу к церкви Св. Георгия. Из-за сложного рельефа при восхождении на гору люди часто получают повреждения. Считается, что "Ломисоба" – это раннехристианский грузинский церковный праздник. Паломники верят, что ломисская церковь Святого Георгия имеет особую силу. По другой версии, "Ломисоба" восходит к дохристианскому периоду, но в настоящее время он празднуется как христианский религиозный праздник. Согласно легенде, Ломиси – святой, который верхом на быке спас 7 тысяч рабов в Хорасми, после чего обосновался на горе Млета. Сегодня святого просят о продолжении рода бездетные, о возвращении зрения – слепые, обращаются к нему с просьбами о плодородии земли и скота. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

мцхета-мтианети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, новости, грузия, мцхета-мтианети, праздник, церковный праздник, религиозный праздник