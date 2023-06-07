Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230607/spasateli-mobilizovany-na-vostoke-gruzii-v-svyazi-s-prazdnikom-lomisoba-278351771.html
Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"
Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"
"Ломисоба" – раннехристианский грузинский церковный праздник. Паломники верят, что ломисская церковь Святого Георгия имеет в этот день особую силу 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T13:17+0400
2023-06-07T13:17+0400
общество
новости
грузия
мцхета-мтианети
праздник
церковный праздник
религиозный праздник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/07/278351081_0:485:1200:1160_1920x0_80_0_0_a0420ea09cd000a854f8e2e35d30d893.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Группы Департамента пожарно-спасательных сил Службы управления ЧС в связи с праздником "Ломисоба" дежурят в селе Млета Душетского муниципалитета (регион Мцхета–Мтианети) на пути к молельне имени св. Георгия, сообщается на сайте ведомства. Спасатели заботятся о безопасном передвижении паломников и дежурят на нескольких локациях, ведущих к молельне. На территории горы Ломиса мобилизованы около 110 спасателей, оснащенных специальной техникой. Среди них находятся группы главного управления реагирования на особые ситуации. В случае необходимости спасатели окажут помощь гражданам. Праздник "Ломисоба" отмечают на седьмую неделю после Пасхи. По традиции в течение дня семьи с маленькими детьми и пожилыми людьми преодолевают долгую и изнурительную дорогу к церкви Св. Георгия. Из-за сложного рельефа при восхождении на гору люди часто получают повреждения. Считается, что "Ломисоба" – это раннехристианский грузинский церковный праздник. Паломники верят, что ломисская церковь Святого Георгия имеет особую силу. По другой версии, "Ломисоба" восходит к дохристианскому периоду, но в настоящее время он празднуется как христианский религиозный праздник. Согласно легенде, Ломиси – святой, который верхом на быке спас 7 тысяч рабов в Хорасми, после чего обосновался на горе Млета. Сегодня святого просят о продолжении рода бездетные, о возвращении зрения – слепые, обращаются к нему с просьбами о плодородии земли и скота. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
мцхета-мтианети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/07/278351081_0:372:1200:1272_1920x0_80_0_0_a4a2919eb2afdfbf43cb3ff2ba027175.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, мцхета-мтианети, праздник, церковный праздник, религиозный праздник
общество, новости, грузия, мцхета-мтианети, праздник, церковный праздник, религиозный праздник

Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"

13:17 07.06.2023
© Emergency Management Service Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"
Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником Ломисоба - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2023
© Emergency Management Service
Подписаться на
НовостиTelegram
"Ломисоба" – раннехристианский грузинский церковный праздник. Паломники верят, что ломисская церковь Святого Георгия имеет в этот день особую силу
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Группы Департамента пожарно-спасательных сил Службы управления ЧС в связи с праздником "Ломисоба" дежурят в селе Млета Душетского муниципалитета (регион Мцхета–Мтианети) на пути к молельне имени св. Георгия, сообщается на сайте ведомства.
Спасатели заботятся о безопасном передвижении паломников и дежурят на нескольких локациях, ведущих к молельне.
© Emergency Management Service Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"
Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником Ломисоба - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2023
Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"
© Emergency Management Service
На территории горы Ломиса мобилизованы около 110 спасателей, оснащенных специальной техникой. Среди них находятся группы главного управления реагирования на особые ситуации. В случае необходимости спасатели окажут помощь гражданам.
Праздник "Ломисоба" отмечают на седьмую неделю после Пасхи.
© Emergency Management Service Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"
Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником Ломисоба - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2023
Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"
© Emergency Management Service
По традиции в течение дня семьи с маленькими детьми и пожилыми людьми преодолевают долгую и изнурительную дорогу к церкви Св. Георгия. Из-за сложного рельефа при восхождении на гору люди часто получают повреждения.
Считается, что "Ломисоба" – это раннехристианский грузинский церковный праздник. Паломники верят, что ломисская церковь Святого Георгия имеет особую силу.
© Emergency Management Service Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"
Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником Ломисоба - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2023
Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"
© Emergency Management Service
По другой версии, "Ломисоба" восходит к дохристианскому периоду, но в настоящее время он празднуется как христианский религиозный праздник.
Согласно легенде, Ломиси – святой, который верхом на быке спас 7 тысяч рабов в Хорасми, после чего обосновался на горе Млета.
Сегодня святого просят о продолжении рода бездетные, о возвращении зрения – слепые, обращаются к нему с просьбами о плодородии земли и скота.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0