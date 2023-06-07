Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"
© Emergency Management Service Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"
© Emergency Management Service
"Ломисоба" – раннехристианский грузинский церковный праздник. Паломники верят, что ломисская церковь Святого Георгия имеет в этот день особую силу
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Группы Департамента пожарно-спасательных сил Службы управления ЧС в связи с праздником "Ломисоба" дежурят в селе Млета Душетского муниципалитета (регион Мцхета–Мтианети) на пути к молельне имени св. Георгия, сообщается на сайте ведомства.
Спасатели заботятся о безопасном передвижении паломников и дежурят на нескольких локациях, ведущих к молельне.
© Emergency Management Service Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"
Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"
© Emergency Management Service
На территории горы Ломиса мобилизованы около 110 спасателей, оснащенных специальной техникой. Среди них находятся группы главного управления реагирования на особые ситуации. В случае необходимости спасатели окажут помощь гражданам.
Праздник "Ломисоба" отмечают на седьмую неделю после Пасхи.
© Emergency Management Service Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"
Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"
© Emergency Management Service
По традиции в течение дня семьи с маленькими детьми и пожилыми людьми преодолевают долгую и изнурительную дорогу к церкви Св. Георгия. Из-за сложного рельефа при восхождении на гору люди часто получают повреждения.
Считается, что "Ломисоба" – это раннехристианский грузинский церковный праздник. Паломники верят, что ломисская церковь Святого Георгия имеет особую силу.
© Emergency Management Service Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"
Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с праздником "Ломисоба"
© Emergency Management Service
По другой версии, "Ломисоба" восходит к дохристианскому периоду, но в настоящее время он празднуется как христианский религиозный праздник.
Согласно легенде, Ломиси – святой, который верхом на быке спас 7 тысяч рабов в Хорасми, после чего обосновался на горе Млета.
Сегодня святого просят о продолжении рода бездетные, о возвращении зрения – слепые, обращаются к нему с просьбами о плодородии земли и скота.