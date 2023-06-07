https://sputnik-georgia.ru/20230607/v-gruzii-mogut-poyavitsya-filialy-veduschikh-mirovykh-vuzov-278349227.html
В Грузии могут появиться филиалы ведущих мировых вузов
В Грузии могут появиться филиалы ведущих мировых вузов
Глава Минобразования напомнил о важности быть в курсе рынка труда и его требований, а также идти в ногу с мировой экономикой 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T13:40+0400
2023-06-07T13:40+0400
2023-06-07T13:40+0400
георгий амилахвари
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министерство образования, науки, культуры и спорта
система образования
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии активно работает над тем, чтобы в стране открылось как можно больше филиалов европейских и американских университетов, заявил глава ведомства Георгий Амилахвари. По словам министра, в Грузии должно появиться больше шансов для получения иностранного образования, чтобы университеты с иностранными вузами-партнерами создавали и осуществляли совместные программы и выдавали двойные дипломы. По мнению Амилахвари, абсолютно всем представителям высшего образования в Грузии следует быть в курсе рынка труда и его требований, идти в ногу с экономикой и развивать приоритетные направления государства. По словам Амилахвари, сейчас сложно сказать, какое направление на сегодня является более приоритетным – STEM-направление, туризм, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, строительство или промышленность. "Это отрасли, которые создают большую часть нашего внутреннего продукта. Так что нужно начать потихоньку перестраиваться на то, чтобы в профессиональном и высшем образовании были интегрированы требования рынка труда", – отметил Амилахвари. При этом министр отметил, что в таких фундаментальных отраслях, как картвелология, гуманитарные направления и философия, показатель трудоустройства не будет высоким. Однако, по словам министра, содействие обучению этих специальностей все равно продолжится. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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георгий амилахвари, грузия, новости, общество, образование в грузии, образование, министерство образования и науки грузии, министерство образования, науки, культуры и спорта, система образования
георгий амилахвари, грузия, новости, общество, образование в грузии, образование, министерство образования и науки грузии, министерство образования, науки, культуры и спорта, система образования
В Грузии могут появиться филиалы ведущих мировых вузов
Глава Минобразования напомнил о важности быть в курсе рынка труда и его требований, а также идти в ногу с мировой экономикой
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии активно работает над тем, чтобы в стране открылось как можно больше филиалов европейских и американских университетов, заявил глава ведомства Георгий Амилахвари.
По словам министра, в Грузии должно появиться больше шансов для получения иностранного образования, чтобы университеты с иностранными вузами-партнерами создавали и осуществляли совместные программы и выдавали двойные дипломы.
"Сегодня это наша задача, поскольку, если мы в стране не внедрим дополнительные знания и опыт, только локальным высшим образованием не сможем идти в ногу с современным мировым обучением", – сказал в эфире Первого канала Амилахвари.
По мнению Амилахвари, абсолютно всем представителям высшего образования в Грузии следует быть в курсе рынка труда и его требований, идти в ногу с экономикой и развивать приоритетные направления государства.
По словам Амилахвари, сейчас сложно сказать, какое направление на сегодня является более приоритетным – STEM-направление, туризм, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, строительство или промышленность.
"Это отрасли, которые создают большую часть нашего внутреннего продукта. Так что нужно начать потихоньку перестраиваться на то, чтобы в профессиональном и высшем образовании были интегрированы требования рынка труда", – отметил Амилахвари.
При этом министр отметил, что в таких фундаментальных отраслях, как картвелология, гуманитарные направления и философия, показатель трудоустройства не будет высоким. Однако, по словам министра, содействие обучению этих специальностей все равно продолжится.