https://sputnik-georgia.ru/20230607/v-gruzii-mogut-poyavitsya-filialy-veduschikh-mirovykh-vuzov-278349227.html

В Грузии могут появиться филиалы ведущих мировых вузов

В Грузии могут появиться филиалы ведущих мировых вузов

Глава Минобразования напомнил о важности быть в курсе рынка труда и его требований, а также идти в ногу с мировой экономикой 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T13:40+0400

2023-06-07T13:40+0400

2023-06-07T13:40+0400

георгий амилахвари

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министерство образования и науки грузии

министерство образования, науки, культуры и спорта

система образования

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии активно работает над тем, чтобы в стране открылось как можно больше филиалов европейских и американских университетов, заявил глава ведомства Георгий Амилахвари. По словам министра, в Грузии должно появиться больше шансов для получения иностранного образования, чтобы университеты с иностранными вузами-партнерами создавали и осуществляли совместные программы и выдавали двойные дипломы. По мнению Амилахвари, абсолютно всем представителям высшего образования в Грузии следует быть в курсе рынка труда и его требований, идти в ногу с экономикой и развивать приоритетные направления государства. По словам Амилахвари, сейчас сложно сказать, какое направление на сегодня является более приоритетным – STEM-направление, туризм, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, строительство или промышленность. "Это отрасли, которые создают большую часть нашего внутреннего продукта. Так что нужно начать потихоньку перестраиваться на то, чтобы в профессиональном и высшем образовании были интегрированы требования рынка труда", – отметил Амилахвари. При этом министр отметил, что в таких фундаментальных отраслях, как картвелология, гуманитарные направления и философия, показатель трудоустройства не будет высоким. Однако, по словам министра, содействие обучению этих специальностей все равно продолжится. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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