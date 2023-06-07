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Вавилов: зачем в Китае обсуждают перенос своей столицы ближе к России?
Вавилов: зачем в Китае обсуждают перенос своей столицы ближе к России?
Сотрудничество России и Китая пока находится лишь на стартовой точке и должно вылиться в совместные проекты и производства 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T09:29+0400
2023-06-07T09:29+0400
2023-06-07T11:29+0400
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Таким мнением в интервью каналу Sputnik на русском поделился китаевед Николай Вавилов. Чем визит председателя правительства России в КНР важен для будущего двух стран? Как развивается мирная инициатива Китая по урегулированию ситуации на Украине? Почему министр обороны КНР отказывается встречаться с главой Пентагона? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, аналитика, китай, украина, пентагон, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, аналитика, китай, украина, пентагон, видео
Вавилов: зачем в Китае обсуждают перенос своей столицы ближе к России?
09:29 07.06.2023 (обновлено: 11:29 07.06.2023)
Сотрудничество России и Китая пока находится лишь на стартовой точке и должно вылиться в совместные проекты и производства
Таким мнением в интервью каналу Sputnik на русском поделился китаевед Николай Вавилов.
Чем визит председателя правительства России в КНР важен для будущего двух стран? Как развивается мирная инициатива Китая по урегулированию ситуации на Украине? Почему министр обороны КНР отказывается встречаться с главой Пентагона?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.