https://sputnik-georgia.ru/20230607/vavilov-zachem-v-kitae-obsuzhdayut-perenos-svoey-stolitsy-blizhe-k-rossii-278348052.html

Вавилов: зачем в Китае обсуждают перенос своей столицы ближе к России?

Вавилов: зачем в Китае обсуждают перенос своей столицы ближе к России?

Сотрудничество России и Китая пока находится лишь на стартовой точке и должно вылиться в совместные проекты и производства 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T09:29+0400

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Таким мнением в интервью каналу Sputnik на русском поделился китаевед Николай Вавилов. Чем визит председателя правительства России в КНР важен для будущего двух стран? Как развивается мирная инициатива Китая по урегулированию ситуации на Украине? Почему министр обороны КНР отказывается встречаться с главой Пентагона? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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