https://sputnik-georgia.ru/20230607/vpervye-v-istorii-gruziya-ezhegodno-budet-prinimat-etapy-kubka-mira-po-zimnim-vidam-sporta-278357997.html

Впервые в истории: Грузия ежегодно будет принимать этапы Кубка мира по зимним видам спорта

Впервые в истории: Грузия ежегодно будет принимать этапы Кубка мира по зимним видам спорта

Гудаури и Бакуриани как хозяева этапов Кубка мира уже отмечены в календаре FIS 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T14:45+0400

2023-06-07T14:45+0400

2023-06-07T14:45+0400

мариам квривишвили

международная федерация лыжного спорта

бакуриани

гудаури

новости

грузия

спорт

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Горнолыжные курорты Грузии Гудаури (Мцхета-Мтианети) и Бакуриани (Самцхе-Джавахети) ежегодно будут принимать этапы Кубка мира международного уровня по зимним вида спорта – решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS). В зимнем сезоне 2023-2024 годов в Бакуриани пройдут этапы Кубка мира в дисциплинах могул и ски-кросс, а в Гудаури – в дисциплинах сноуборд-кросс. Гудаури и Бакуриани как хозяева этапов Кубка мира уже отмечены в календаре FIS. В рамках этапов Кубка мира Гудаури и Бакуриани посетят высокопоставленные делегаты Международной федерации лыжного спорта (FIS), которые выберут конкретные места для соревнований. По ее словам, Грузия – единственная страна, которая стала частью годового календаря Международной федерации лыжного спорта и заняла почетное место в рядах успешных горнолыжных курортов во Франции, Швейцарии, Америке или Канаде. По словам директора Агентства горных трасс Ираклия Бурчуладзе, такое решение Федерация приняла после высокой оценки чемпионата мира по фристайлу, сноуборду и фриски, прошедшего в Бакуриани в феврале-марте 2023 года. "Мы приветствуем решение Международной федерации лыжного спорта и проведем этапы Кубка мира на высоком уровне. Мы провели чемпионат мира на самом высоком уровне, с новейшей инфраструктурой и хорошо укомплектованной организаторской командой. Мы сделали все, чтобы достойно представить Грузию", – сказала Бурчуладзе. Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски впервые прошел в Грузии с 16 февраля по 5 марта 2023 года. В нем приняли участие около 700 спортсменов из 42 стран. Посещение спортивного мероприятия было свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мариам квривишвили, международная федерация лыжного спорта, бакуриани, гудаури, новости, грузия, спорт