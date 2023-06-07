Выставка Резо Габриадзе открылась в Санкт-Петербурге
© Nina Shaduri ZardalishviliВыставка Резо Габриадзе в Санкт-Петербурге
© Nina Shaduri Zardalishvili
Экспозиция открылась в день памяти великого грузинского художника
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Выставка, посвященная творчеству грузинского художника и режиссера Резо Габриадзе, открылась в Шереметьевском дворце Санкт-Петербурга и продлится до 29 октября включительно.
© Nina Shaduri ZardalishviliВыставка Резо Габриадзе в Санкт-Петербурге
Выставка Резо Габриадзе в Санкт-Петербурге
© Nina Shaduri Zardalishvili
Об открытии экспозиции под названием "Габриадзе в Петербурге. Театр. Живопись. Графика" сообщила заведующая литературной частью тбилисского Государственного театра им. А. С. Грибоедова Нина Зардалишвили-Шадури.
© Nina Shaduri ZardalishviliВыставка Резо Габриадзе в Санкт-Петербурге
Выставка Резо Габриадзе в Санкт-Петербурге
© Nina Shaduri Zardalishvili
Центральным сюжетом выставки стала история спектакля "Песня о Волге": году 80-летия Сталинградской битвы посвящен отдельный зал. Впервые за четверть века (спектакль был поставлен в 1996 году) зритель увидит уникальных кукол из "Песни".
© Nina Shaduri ZardalishviliВыставка Резо Габриадзе в Санкт-Петербурге
Выставка Резо Габриадзе в Санкт-Петербурге
© Nina Shaduri Zardalishvili
Второй зал отдан Кутаиси – городу детства Габриадзе. В этом зале будут представлены вещи из фондов Музея театрального и музыкального искусства, в том числе эскизы декораций и кукол из спектаклей "Осень нашей весны" и "Дочь императора Трапезунда" и другое.
© Nina Shaduri ZardalishviliВыставка Резо Габриадзе в Санкт-Петербурге
Выставка Резо Габриадзе в Санкт-Петербурге
© Nina Shaduri Zardalishvili
Один из разделов экспозиции расскажет о писателях, с которыми связывают творчество Резо Габриадзе. В их числе – Александр Пушкин, Федор Достоевский, Анна Ахматова.
© Nina Shaduri ZardalishviliВыставка Резо Габриадзе в Санкт-Петербурге
Выставка Резо Габриадзе в Санкт-Петербурге
© Nina Shaduri Zardalishvili
На выставке покажут документальный фильм Аси Гусевой "Пушкин. Битов. Габриадзе" и рисунки из собраний Русского музея, Музея Ахматовой в Фонтанном доме, Всероссийского музея Пушкина, частных коллекций.
© Nina Shaduri ZardalishviliВыставка Резо Габриадзе в Санкт-Петербурге
Выставка Резо Габриадзе в Санкт-Петербурге
© Nina Shaduri Zardalishvili
Последний зал посвящен истории дружбы и сотрудничества Резо Габриадзе с "Петербургским театральным журналом", которая длилась три десятилетия, отмечают организаторы.
© Nina Shaduri ZardalishviliВыставка Резо Габриадзе в Санкт-Петербурге
Выставка Резо Габриадзе в Санкт-Петербурге
© Nina Shaduri Zardalishvili
"Обложки, книги, "кляксы", диалоги, рассказы, скульптура Александра Володина, тоже связанного с журналом. В этом же зале окажется и Чижик-Пыжик, и его история", – говорится в сообщении.
© Nina Shaduri ZardalishviliВыставка Резо Габриадзе в Санкт-Петербурге
Выставка Резо Габриадзе в Санкт-Петербурге
© Nina Shaduri Zardalishvili
Резо Габриадзе скончался 6 июне 2021 года. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор был основателем Тбилисского театра марионеток (1981 год).
Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе был автором сценариев к более чем к 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".