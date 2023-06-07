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Землетрясение вновь произошло в Грузии

Землетрясение вновь произошло в Грузии

Толчок был зафиксирован в 10:24 по тбилисскому времени 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T11:26+0400

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землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло недалеко от Тианети (регион Мцхета–Мтианети) 7 июня, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.Согласно данным Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, толчок был зафиксирован в 10:24 по тбилисскому времени, а очаг находился на глубине 11 км.Накануне, в 11:21 землетрясение магнитудой 3,9 произошло в селе Уканапшави (регион Мцхета-Мтианети). Очаг находился на глубине 15 км.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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