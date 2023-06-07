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Землетрясение вновь произошло в Грузии
Землетрясение вновь произошло в Грузии
Толчок был зафиксирован в 10:24 по тбилисскому времени 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T11:26+0400
2023-06-07T11:26+0400
2023-06-07T11:37+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло недалеко от Тианети (регион Мцхета–Мтианети) 7 июня, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.Согласно данным Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, толчок был зафиксирован в 10:24 по тбилисскому времени, а очаг находился на глубине 11 км.Накануне, в 11:21 землетрясение магнитудой 3,9 произошло в селе Уканапшави (регион Мцхета-Мтианети). Очаг находился на глубине 15 км.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, землетрясения в грузии
Землетрясение вновь произошло в Грузии
11:26 07.06.2023 (обновлено: 11:37 07.06.2023)
Толчок был зафиксирован в 10:24 по тбилисскому времени
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло недалеко от Тианети (регион Мцхета–Мтианети) 7 июня, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.
Согласно данным
Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, толчок был зафиксирован в 10:24 по тбилисскому времени, а очаг находился на глубине 11 км.
Накануне, в 11:21 землетрясение магнитудой 3,9 произошло в селе Уканапшави (регион Мцхета-Мтианети). Очаг находился на глубине 15 км.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.