https://sputnik-georgia.ru/20230608/aktsii-protesta-i-provokatsii-povliyayut-na-politicheskuyu-zhizn-gruzii--ekspert-278394283.html
Акции протеста и провокации повлияют на политическую жизнь Грузии – эксперт
Акции протеста и провокации повлияют на политическую жизнь Грузии – эксперт
Политолог прокомментировал последние события во внутренней и внешней политике Грузии 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T18:27+0400
2023-06-08T18:27+0400
2023-06-08T18:27+0400
пресс-центр sputnik грузия
политика
грузия
новости
артур атаев
ираклий гарибашвили
грузино-российские отношения
авиасообщение россии и грузии
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Политическая жизнь в Грузии настолько устоялась, настолько стала компромиссной и выверенной, что никакие акции протеста, которые проходят в стране, не будут иметь влияния как на внутриполитическую, так и внешнеполитическую картину, считает политолог, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры Артур Атаев. Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Также эксперт отметил, что Гарибашвили – это политик, который умеет "держать удар". Отвечая на вопрос, почему Грузия подвергается жесткой критике со стороны некоторых западных политиков, отказавшись вводить санкции в отношении России и возобновления прямого авиасообщения между странами, в то время как Турция, будучи страной-кандидатом в ЕС и членом НАТО, избежала неприятных высказываний в свой адрес, Атаев заявил, что Грузия просто не "оправдала надежд". Говоря о перспективах развития грузино-российских отношений, эксперт заявил, что о каких-то новых шагах навстречу друг другу говорить пока очень рано, да и сложно. При этом Атаев отметил, что когда российская сторона принимала решение о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией, а так же об отмене виз, она была готова к тому, что начнется поток спекуляций. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны. Именно поэтому, по словам премьера и всех остальных лидеров правящей партии "Грузинская мечта", возобновление прямого авиасообщения с Россией приветствуется.Грузинские лидеры также подчеркивают, что страна не присоединится к санкциям против северного соседа, так как это нанесет стране сильный экономический удар. Именно за такую позицию грузинские власти часто подвергаются критике со стороны некоторых западных политиков.
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политика, грузия, новости, артур атаев, ираклий гарибашвили, грузино-российские отношения, авиасообщение россии и грузии
политика, грузия, новости, артур атаев, ираклий гарибашвили, грузино-российские отношения, авиасообщение россии и грузии
Акции протеста и провокации повлияют на политическую жизнь Грузии – эксперт
Политолог прокомментировал последние события во внутренней и внешней политике Грузии
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Политическая жизнь в Грузии настолько устоялась, настолько стала компромиссной и выверенной, что никакие акции протеста, которые проходят в стране, не будут иметь влияния как на внутриполитическую, так и внешнеполитическую картину, считает политолог, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры Артур Атаев.
Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Говоря о выверенной политике, я в первую очередь имею в виду премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Он является политически системным, последовательным политиком, который придерживается ни европейского вектора, ни американского вектора. Он выверяет интересы Грузии, как приоритет, который выше всего", – заявил Атаев.
Также эксперт отметил, что Гарибашвили – это политик, который умеет "держать удар".
"Мы видим, как он отреагировал на украинские провокации, как он умеет парировать, как он умеет отвечать на откровенно ехидные вопросы. Это очень серьезно", – подчеркнул Атаев.
Отвечая на вопрос, почему Грузия подвергается жесткой критике со стороны некоторых западных политиков, отказавшись вводить санкции в отношении России и возобновления прямого авиасообщения между странами, в то время как Турция, будучи страной-кандидатом в ЕС и членом НАТО, избежала неприятных высказываний в свой адрес, Атаев заявил, что Грузия просто не "оправдала надежд".
"Уровень антироссийских ожиданий в Грузии у Запада был завышен. Грузия воспринималась, как авангард антироссийской политики… Во времена Саакашвили это был главный антироссийский плацдарм. И тут все изменилось… Конечно, это шок. Экономические предпосылки этому способствовали. Мы видели эти цифры – грузинская экономика, наряду с армянской, самая динамично развивающаяся", – заявил Атаев.
Говоря о перспективах развития грузино-российских отношений, эксперт заявил, что о каких-то новых шагах навстречу друг другу говорить пока очень рано, да и сложно.
"Сейчас будут провокации… Будет очень много провокаций. Если удастся хотя бы сохранить то, чего получилось достичь, на данном этапе это будет уже очень хорошо, это уже будет развитие", – сказал эксперт.
При этом Атаев отметил, что когда российская сторона принимала решение о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией, а так же об отмене виз, она была готова к тому, что начнется поток спекуляций.
"Сейчас для российской стороны эти провокации в Грузии, как комариный укус. Все, что можно было сделать в отношении России – уже сделано. Я думаю, что риторика западных и некоторых грузинских политиков даже не принималась всерьез", – заявил Атаев.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.
Именно поэтому, по словам премьера и всех остальных лидеров правящей партии "Грузинская мечта", возобновление прямого авиасообщения с Россией приветствуется.
Грузинские лидеры также подчеркивают, что страна не присоединится к санкциям против северного соседа, так как это нанесет стране сильный экономический удар. Именно за такую позицию грузинские власти часто подвергаются критике со стороны некоторых западных политиков.