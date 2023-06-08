https://sputnik-georgia.ru/20230608/aktsii-protesta-i-provokatsii-povliyayut-na-politicheskuyu-zhizn-gruzii--ekspert-278394283.html

Акции протеста и провокации повлияют на политическую жизнь Грузии – эксперт

Акции протеста и провокации повлияют на политическую жизнь Грузии – эксперт

Политолог прокомментировал последние события во внутренней и внешней политике Грузии 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T18:27+0400

2023-06-08T18:27+0400

2023-06-08T18:27+0400

пресс-центр sputnik грузия

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грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Политическая жизнь в Грузии настолько устоялась, настолько стала компромиссной и выверенной, что никакие акции протеста, которые проходят в стране, не будут иметь влияния как на внутриполитическую, так и внешнеполитическую картину, считает политолог, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры Артур Атаев. Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Также эксперт отметил, что Гарибашвили – это политик, который умеет "держать удар". Отвечая на вопрос, почему Грузия подвергается жесткой критике со стороны некоторых западных политиков, отказавшись вводить санкции в отношении России и возобновления прямого авиасообщения между странами, в то время как Турция, будучи страной-кандидатом в ЕС и членом НАТО, избежала неприятных высказываний в свой адрес, Атаев заявил, что Грузия просто не "оправдала надежд". Говоря о перспективах развития грузино-российских отношений, эксперт заявил, что о каких-то новых шагах навстречу друг другу говорить пока очень рано, да и сложно. При этом Атаев отметил, что когда российская сторона принимала решение о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией, а так же об отмене виз, она была готова к тому, что начнется поток спекуляций. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны. Именно поэтому, по словам премьера и всех остальных лидеров правящей партии "Грузинская мечта", возобновление прямого авиасообщения с Россией приветствуется.Грузинские лидеры также подчеркивают, что страна не присоединится к санкциям против северного соседа, так как это нанесет стране сильный экономический удар. Именно за такую позицию грузинские власти часто подвергаются критике со стороны некоторых западных политиков.

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политика, грузия, новости, артур атаев, ираклий гарибашвили, грузино-российские отношения, авиасообщение россии и грузии