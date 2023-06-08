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Додон призвал власти Молдовы брать пример с Грузии

Додон призвал власти Молдовы брать пример с Грузии

Сотрудничество с Россией привело бы к росту экономики Молдовы, считает экс-президент республики 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T11:40+0400

2023-06-08T11:40+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Руководство Молдовы должно сотрудничать в Россией в сфере экономики, к примеру, как Грузия, заявил бывший президент республики Игорь Додон в эфире телеканала Exlusiv TV, сообщает РИА Новости.Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Додон подверг критике слова президента Молдовы Майи Санду о том, что соглашения с СНГ в текущих условиях, когда страна ориентирована на ЕС, неэффективны.Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений, заключенных в рамках СНГ.Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Кроме того, по распоряжению лидера правящей партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу кабмин подготовит законопроект о выходе Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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