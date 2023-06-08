https://sputnik-georgia.ru/20230608/ekonomicheskiy-spad-v-evrozone-nablyudaetsya-vtoroy-kvartal-podryad-278397035.html

Экономический спад в еврозоне наблюдается второй квартал подряд

Экономический спад в еврозоне наблюдается второй квартал подряд

Годовой показатель за четвертый квартал 2022 года был равен 1,8%, в квартальном выражении было снижение на 0,1% 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T21:05+0400

2023-06-08T21:05+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Еврозона в первом квартале текущего года вошла в рецессию, это второй квартал подряд, когда ВВП зоны снижается на 0,1% в годовом исчислении, сообщило европейское статистическое агентство Евростат."Спад ВВП зоны евро в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года составил 0,1% в годовом исчислении", – говорится в сообщении.Таким образом, как указывает европейское статистическое агентство, с первого квартала зона евро "пребывает в состоянии технической рецессии", определением которой является последовательный экономический спад в течение двух кварталов подряд.Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью >>При этом предварительная и промежуточная оценки демонстрировали рост показателей на 1,3% и 0,1% соответственно.Годовой показатель за четвертый квартал 2022 года был равен 1,8%, в квартальном выражении было снижение на 0,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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