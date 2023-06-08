https://sputnik-georgia.ru/20230608/frantsuzskaya-kompaniya-edf--gotova-investirovat-v-zelenuyu-energiyu-gruzii-278375920.html

Французская компания EDF готова инвестировать в "зеленую" энергию Грузии

Французская компания EDF готова инвестировать в "зеленую" энергию Грузии

Власти Грузии развивают обновляемые источники электроэнергии 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T00:37+0400

2023-06-08T00:37+0400

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экономика

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франция

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Французская энергокомпания EDF готова инвестировать средства в источники обновляемой энергии в Грузии, сообщили в пресс-службе правительства после встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с вице-президентом и международным директором компании Беатрис Буффон. EDF – крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций. Обновляемые источники электроэнергии – одна из самых развивающихся сфер в Грузии. По последним данным, в Грузии 89 гидроэлектростанций и одна ветряная электростанция. Во время беседы Буффон высказала особую заинтересованность компании в инвестировании в ГЭС, а также выразила интерес к проектам ветряных и солнечных электростанций. Премьер-министр Грузии ознакомил вице-президента EDF с потенциалом сектора и конкретными шагами властей в этом направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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