https://sputnik-georgia.ru/20230608/frantsuzskaya-kompaniya-edf--gotova-investirovat-v-zelenuyu-energiyu-gruzii-278375920.html
Французская компания EDF готова инвестировать в "зеленую" энергию Грузии
Французская компания EDF готова инвестировать в "зеленую" энергию Грузии
Власти Грузии развивают обновляемые источники электроэнергии 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T00:37+0400
2023-06-08T00:37+0400
2023-06-08T01:55+0400
экономика
новости
грузия
франция
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Французская энергокомпания EDF готова инвестировать средства в источники обновляемой энергии в Грузии, сообщили в пресс-службе правительства после встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с вице-президентом и международным директором компании Беатрис Буффон. EDF – крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций. Обновляемые источники электроэнергии – одна из самых развивающихся сфер в Грузии. По последним данным, в Грузии 89 гидроэлектростанций и одна ветряная электростанция. Во время беседы Буффон высказала особую заинтересованность компании в инвестировании в ГЭС, а также выразила интерес к проектам ветряных и солнечных электростанций. Премьер-министр Грузии ознакомил вице-президента EDF с потенциалом сектора и конкретными шагами властей в этом направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, франция, ираклий гарибашвили
экономика, новости, грузия, франция, ираклий гарибашвили
Французская компания EDF готова инвестировать в "зеленую" энергию Грузии
00:37 08.06.2023 (обновлено: 01:55 08.06.2023)
Власти Грузии развивают обновляемые источники электроэнергии
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Французская энергокомпания EDF готова инвестировать средства в источники обновляемой энергии в Грузии, сообщили в пресс-службе правительства после встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с вице-президентом и международным директором компании Беатрис Буффон.
EDF – крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций. Обновляемые источники электроэнергии – одна из самых развивающихся сфер в Грузии. По последним данным, в Грузии 89 гидроэлектростанций и одна ветряная электростанция.
Во время беседы Буффон высказала особую заинтересованность компании в инвестировании в ГЭС, а также выразила интерес к проектам ветряных и солнечных электростанций.
Премьер-министр Грузии ознакомил вице-президента EDF с потенциалом сектора и конкретными шагами властей в этом направлении.