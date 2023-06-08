https://sputnik-georgia.ru/20230608/futbolist-iz-gruzii-budet-igrat-za-luchshiy-klub-germanii-278398663.html

Футболист из Грузии будет играть за лучший клуб Германии

Футболист из Грузии будет играть за лучший клуб Германии

В 2022 году английское издание Guardian назвало Паркадзе одним из 60 талантов мирового футбола 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T22:33+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Юный грузинский футболист Лука Паркадзе завершил карьеру в "Гагре" и в предстоящем сезоне будет играть за мюнхенскую "Баварию", с которой подписал пятилетний контракт, сообщает MatchDay. Атакующий полузащитник, которому недавно исполнилось 18, является воспитанником академии "Динамо Тбилиси". "Бавария" заметила Паркадзе во время игры между сборными Грузии и Германии до 17 лет в 2022 году. Лука подписал долгосрочный контракт с мюнхенским клубом 17 августа 2022 года. На момент подписания контракта футболисту было 17 лет и, согласно европейскому законодательству, ему не разрешалось играть в клубах стран ЕС. В 2022 году английское издание Guardian назвало Паркадзе одним из 60 талантов мирового футбола. Немецкое агентство Transfermarkt оценивает его трансфер в 150 тысяч евро. Лука Паркадзе родился в 2005 году. Воспитанник академии "Динамо Тбилиси", играл в сборных Грузии до 17 и до 19 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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