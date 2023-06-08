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Футболист из Грузии будет играть за лучший клуб Германии
Футболист из Грузии будет играть за лучший клуб Германии
В 2022 году английское издание Guardian назвало Паркадзе одним из 60 талантов мирового футбола 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T22:33+0400
2023-06-08T22:33+0400
2023-06-08T22:33+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Юный грузинский футболист Лука Паркадзе завершил карьеру в "Гагре" и в предстоящем сезоне будет играть за мюнхенскую "Баварию", с которой подписал пятилетний контракт, сообщает MatchDay. Атакующий полузащитник, которому недавно исполнилось 18, является воспитанником академии "Динамо Тбилиси". "Бавария" заметила Паркадзе во время игры между сборными Грузии и Германии до 17 лет в 2022 году. Лука подписал долгосрочный контракт с мюнхенским клубом 17 августа 2022 года. На момент подписания контракта футболисту было 17 лет и, согласно европейскому законодательству, ему не разрешалось играть в клубах стран ЕС. В 2022 году английское издание Guardian назвало Паркадзе одним из 60 талантов мирового футбола. Немецкое агентство Transfermarkt оценивает его трансфер в 150 тысяч евро. Лука Паркадзе родился в 2005 году. Воспитанник академии "Динамо Тбилиси", играл в сборных Грузии до 17 и до 19 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, спорт, германия, фк "бавария", футбол
грузия, новости, спорт, германия, фк "бавария", футбол
Футболист из Грузии будет играть за лучший клуб Германии
В 2022 году английское издание Guardian назвало Паркадзе одним из 60 талантов мирового футбола
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Юный грузинский футболист Лука Паркадзе завершил карьеру в "Гагре" и в предстоящем сезоне будет играть за мюнхенскую "Баварию", с которой подписал пятилетний контракт, сообщает MatchDay.
Атакующий полузащитник, которому недавно исполнилось 18, является воспитанником академии "Динамо Тбилиси". "Бавария" заметила Паркадзе во время игры между сборными Грузии и Германии до 17 лет в 2022 году.
Лука подписал долгосрочный контракт с мюнхенским клубом 17 августа 2022 года. На момент подписания контракта футболисту было 17 лет и, согласно европейскому законодательству, ему не разрешалось играть в клубах стран ЕС.
В 2022 году английское издание Guardian назвало Паркадзе одним из 60 талантов мирового футбола. Немецкое агентство Transfermarkt оценивает его трансфер в 150 тысяч евро.
Лука Паркадзе родился в 2005 году. Воспитанник академии "Динамо Тбилиси", играл в сборных Грузии до 17 и до 19 лет.