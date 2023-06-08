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Государство потратит более 40 миллионов лари на ремонт дорог в Гурии

Государство потратит более 40 миллионов лари на ремонт дорог в Гурии

Эти проекты позволят значительно улучшить дорожную инфраструктуру региона, отмечают в департаменте 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T08:00+0400

2023-06-08T08:00+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Ремонт до 43 километров дорог в регионе Гурия обойдется госбюджету в размере до 42 миллионов лари, говорится на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры. По информации ведомства, речь идет о четырех проектах, реализация которых начнется к концу 2023 года. Также уже ведется строительство одного нового моста и четырех берегоукрепительных проектов протяженностью 1,5 км. Кроме того, при финансовой поддержке Всемирного банка в регионе завершается ремонт до 46 километров дороги, включающей шесть различных участков. В рамках проекта ремонтируются отдельные участки автомобильных дорог Саджавахо-Чохатаури-Озургети, Чохатаури-Бахмаро, Озургети-Натанеби-Уреки, Чохатаури-Зомлети, а также участок дороги Насакирали. Участок Насакирали является частью дороги Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети. Этот участок кратчайшим путем соединяет муниципалитеты Озургети и Чохатаури с регионами Гурия и Аджария. Текущие проекты позволят значительно улучшить дорожную инфраструктуру региона, что, как отмечают в департаменте, будет способствовать развитию экономики и туризма, а население будет пользоваться комфортными и безопасными дорогами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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