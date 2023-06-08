https://sputnik-georgia.ru/20230608/gosudarstvo-potratit-bolee-40-millionov-lari-na-remont-dorog-v-gurii-278366177.html
Государство потратит более 40 миллионов лари на ремонт дорог в Гурии
Государство потратит более 40 миллионов лари на ремонт дорог в Гурии
Эти проекты позволят значительно улучшить дорожную инфраструктуру региона, отмечают в департаменте 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T08:00+0400
2023-06-08T08:00+0400
2023-06-08T08:24+0400
дороги
строительство дороги
новости
грузия
экономика
озургети
гурия
всемирный банк
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Ремонт до 43 километров дорог в регионе Гурия обойдется госбюджету в размере до 42 миллионов лари, говорится на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры. По информации ведомства, речь идет о четырех проектах, реализация которых начнется к концу 2023 года. Также уже ведется строительство одного нового моста и четырех берегоукрепительных проектов протяженностью 1,5 км. Кроме того, при финансовой поддержке Всемирного банка в регионе завершается ремонт до 46 километров дороги, включающей шесть различных участков. В рамках проекта ремонтируются отдельные участки автомобильных дорог Саджавахо-Чохатаури-Озургети, Чохатаури-Бахмаро, Озургети-Натанеби-Уреки, Чохатаури-Зомлети, а также участок дороги Насакирали. Участок Насакирали является частью дороги Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети. Этот участок кратчайшим путем соединяет муниципалитеты Озургети и Чохатаури с регионами Гурия и Аджария. Текущие проекты позволят значительно улучшить дорожную инфраструктуру региона, что, как отмечают в департаменте, будет способствовать развитию экономики и туризма, а население будет пользоваться комфортными и безопасными дорогами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дороги, строительство дороги, новости, грузия, экономика, озургети, гурия, всемирный банк
дороги, строительство дороги, новости, грузия, экономика, озургети, гурия, всемирный банк
Государство потратит более 40 миллионов лари на ремонт дорог в Гурии
08:00 08.06.2023 (обновлено: 08:24 08.06.2023)
Эти проекты позволят значительно улучшить дорожную инфраструктуру региона, отмечают в департаменте
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Ремонт до 43 километров дорог в регионе Гурия обойдется госбюджету в размере до 42 миллионов лари, говорится на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
По информации
ведомства, речь идет о четырех проектах, реализация которых начнется к концу 2023 года. Также уже ведется строительство одного нового моста и четырех берегоукрепительных проектов протяженностью 1,5 км.
Кроме того, при финансовой поддержке Всемирного банка в регионе завершается ремонт до 46 километров дороги, включающей шесть различных участков.
"А на оставшихся 3 км укладывается асфальтобетонное покрытие. Общая стоимость указанных проектов составляет 42,2 миллиона лари", – говорится в сообщении.
В рамках проекта ремонтируются отдельные участки автомобильных дорог Саджавахо-Чохатаури-Озургети, Чохатаури-Бахмаро, Озургети-Натанеби-Уреки, Чохатаури-Зомлети, а также участок дороги Насакирали.
Участок Насакирали является частью дороги Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети. Этот участок кратчайшим путем соединяет муниципалитеты Озургети и Чохатаури с регионами Гурия и Аджария.
Текущие проекты позволят значительно улучшить дорожную инфраструктуру региона, что, как отмечают в департаменте, будет способствовать развитию экономики и туризма, а население будет пользоваться комфортными и безопасными дорогами.