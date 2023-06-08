https://sputnik-georgia.ru/20230608/iranskiy-giperzvuk-fattakh-menyaet-balans-sil-v-regione-278378921.html

Иранский гиперзвук: "Фаттах" меняет баланс сил в регионе

Иранский гиперзвук: "Фаттах" меняет баланс сил в регионе

Иран официально подтвердил статус четвертого в мире государства, владеющего гиперзвуковыми ракетами 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T11:00+0400

2023-06-08T11:00+0400

2023-06-08T11:00+0400

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Доказал бессмысленность многолетних санкций и напомнил, что ни одна из стран коллективного Запада в гиперзвуковой клуб не входит. Новый акт технологического унижения возвращает США и НАТО в суровую реальность многополярного мира, в котором безнаказанное существование агрессивного "гегемона" со своекорыстными "правилами" далее невозможно. Тегеран 6 июня официально представил гиперзвуковую баллистическую ракету "Фаттах" (в переводе с персидского – "Победа") дальностью до 1400 км. Аэрокосмические силы Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) успешно завершили испытания 29 мая. Информация о создании первой иранской гиперзвуковой ракеты появилась в ноябре 2022 года, и тогда в Пентагоне не могли в это поверить. Опубликованное вчера агентством IRNA видео убедительно подтверждает технологическое лидерство и национальный суверенитет страны, которая более 44 лет находится под прессингом экономических санкций Запада. Иран стал четвертым членом гиперзвукового клуба, после России, Китая, Северной Кореи – этот факт охлаждает горячие головы недобрых соседей в Европе и Азии, добавляет Тегерану геополитического веса на других континентах.Новый ППК-20 – надежное оружие летчиков ВКС России>>Иранский оборонный потенциал и ранее не обещал безнаказанности агрессорам (базам Пентагона) в Азиатском регионе. Развернутые у границ Ирана позиции ПВО-ПРО на основе американского ЗРК Patriot рассчитаны на перехват целей на скоростях до 5 Махов. Дальность неуловимой, маневрирующей в полете на скоростях до 15 Махов (более 17 тыс. км/час) ракеты "Фаттах" – 1400 км – позволяет КСИР гарантированно поражать противоракетные системы и другие важные военные цели на всей территории Израиля, Турции, Азербайджана, Афганистана, Пакистана, ОАЭ, Саудовской Аравии и ряда других стран – всего за 6 минут. Разумеется, главными целями Тегерана остаются региональные мир и стабильность. Президент Ирана аятолла Сейеда Эбрахим Раиси вчера подчеркнул национальные приоритеты: "Мы создали ракету, чтобы на нас не напали враги, чтобы у нас была сила, которая не допустит в умах врагов никаких мыслей об агрессии". Это правильно – добро должно быть с кулаками. Технические характеристики и перспективы Высокоточная ракета "Фаттах" за счет твердотопливного двигателя второй ступени способна на скоростях до 15 Махов маневрировать в атмосфере и за ее пределами для преодоления позиционных районов ПВО-ПРО вероятного противника. Тактические возможности расширены за счет применения в конструкции корпуса углеродных волокон, которые эффективно поглощают радиолокационные волны, и уменьшают инфракрасное излучение ракетного двигателя. Иранские специалисты считают, что нет необходимости использовать "Фаттах" для уничтожения обычных целей, гиперзвуковые ракеты предназначены для нейтрализации и уничтожения систем обороны и управления, а остальное сделают обычные баллистические ракеты и ударные беспилотники. Представители оборонной промышленности Ирана отмечают непрерывное технологическое развитие и модернизацию ракетного вооружения. Беларусь и Россия создают мощный "гиперболоид" для уничтожения дронов НАТО>>Гиперзвуковая "Фаттах" (Fattah) – вторая новая ракета, представленная Исламской Республикой Иран в последние месяцы. Ранее успешно прошла испытания баллистическая ракета средней дальности Khorramshahr-4 дальностью до 2000 км и массой боевой части 1500 кг. Использование в Khorramshahr-4 "ампулизированное" хранение жидкого ракетного топлива позволяет осуществлять запуск в кратчайший срок. Иран сознательно сосредоточился на разработке и выпуске ударных дронов и ракет, поскольку на поле боя возрастает значение "умных" (беспилотных) систем вооружения. К тому же могущественные ракеты существенно дешевле истребителей четвертого и пятого поколений. Внимание специалистов ракетной отрасли разных стран привлекают также иранские ракеты "Фатех-110" (Fatih-110) дальностью до 500 км, "Зольфагар" (Zulfiqar) – до 700 км, "Дизфуль" (Dezful) – до 1000 км, "Хорремшехр" – до 2000 км. Еще одна уникальная ракета иранского производства – малозаметная "Киям-1" (Qiam-1) дальностью до 8000 км, боевая нагрузка – 750 кг (разделяющиеся блоки). Умная система наведения "Киям-1" не имеет аналогов в мире, а пусковая установка может быть шахтной, мобильной, а также располагаться на кораблях и субмаринах. Американцы еще 10 лет назад признавали высокую эффективность линейки противокорабельных ракет ВМС Ирана – С-601, C-701, C-704, С- 802, Nasr-1 и Noor, а также Khalij Fars дальностью от 20 до 300 км. Дальность, точность и могущество иранских ракет постоянно растут. Столкнувшись с таким оружием в реальности (удар Ирана по базе Пентагона в Ираке 8 января 2020 года – после убийства американцами руководителя КСИР Касема Сулеймани), Вашингтон закономерно "сдал назад" в конфликте с Тегераном. Влияние военной мощи Ирана на военно-политическую обстановку в Азии – безусловно, благотворно и постоянно (достаточно вспомнить "невероятную" нормализацию отношений Тегерана и Эр-Рияда в марте). Для объективной оценки необходимо иметь в виду, что иранская экономика (ОПК) опирается на Россию и Китай. Взаимозависимость с учетом вводимых регулярно санкций против РФ и КНР будет лишь расти. А еще в Иране прекрасная система образования, привлекающая студентов из 42 стран, развитый IT-сектор. Прочная научно-промышленная база – основа успеха в гиперзвуковой гонке. Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram>>

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