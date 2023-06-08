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https://sputnik-georgia.ru/20230608/ischenko-pro-unichtozhenie-kakhovskoy-ges-provaly-kontrnastupleniya-vsu-i-gryaznuyu-bombu-278377730.html
Ищенко про уничтожение Каховской ГЭС, провалы контрнаступления ВСУ и грязную бомбу
Ищенко про уничтожение Каховской ГЭС, провалы контрнаступления ВСУ и грязную бомбу
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" с политологом Ростиславом Ищенко 08.06.2023, Sputnik Грузия
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В нашем традиционном выпуске программы мы обсудили: что произошло на Каховской ГЭС? Почему украинское контрнаступление захлебнулось, не успев даже начаться? Что делали польские наемники на территории России? И что Украина будет делать с западными самолетами и танками, когда у ВСУ не останется живой силы? Подробнее об ответах на все эти вопросы вы узнаете в видео.
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мультимедиа, видео, украина, видео

Ищенко про уничтожение Каховской ГЭС, провалы контрнаступления ВСУ и грязную бомбу

09:42 08.06.2023 (обновлено: 10:25 08.06.2023)
© video: Sputnik
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Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" с политологом Ростиславом Ищенко
В нашем традиционном выпуске программы мы обсудили: что произошло на Каховской ГЭС? Почему украинское контрнаступление захлебнулось, не успев даже начаться? Что делали польские наемники на территории России? И что Украина будет делать с западными самолетами и танками, когда у ВСУ не останется живой силы?
Подробнее об ответах на все эти вопросы вы узнаете в видео.
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