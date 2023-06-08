https://sputnik-georgia.ru/20230608/ischenko-pro-unichtozhenie-kakhovskoy-ges-provaly-kontrnastupleniya-vsu-i-gryaznuyu-bombu-278377730.html

Ищенко про уничтожение Каховской ГЭС, провалы контрнаступления ВСУ и грязную бомбу

Ищенко про уничтожение Каховской ГЭС, провалы контрнаступления ВСУ и грязную бомбу

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" с политологом Ростиславом Ищенко 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T09:42+0400

2023-06-08T09:42+0400

2023-06-08T10:25+0400

мультимедиа

видео

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/08/278377559_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_45935237decbd20fef0129af83b27125.jpg

В нашем традиционном выпуске программы мы обсудили: что произошло на Каховской ГЭС? Почему украинское контрнаступление захлебнулось, не успев даже начаться? Что делали польские наемники на территории России? И что Украина будет делать с западными самолетами и танками, когда у ВСУ не останется живой силы? Подробнее об ответах на все эти вопросы вы узнаете в видео.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, украина, видео