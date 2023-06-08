https://sputnik-georgia.ru/20230608/kontrabandu-zolotykh-ukrasheniy-presekli-na-granitse-gruzii-i-turtsii-278395541.html

Контрабанду золотых украшений пресекли на границе Грузии и Турции

Контрабанду золотых украшений пресекли на границе Грузии и Турции

В результате детального физического досмотра граждан и их личного багажа обнаружили незадекларированные золотые украшения с общим весом почти в половину... 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T19:49+0400

2023-06-08T19:49+0400

2023-06-08T19:49+0400

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контрабанда

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузинские таможенники обнаружили незаконные золотые ювелирные изделия на общую сумму в 43 460 лари (более 16 тысяч долларов) на ТПП "Сарпи" – грузино-турецкая граница, сообщает пресс-служба Службы доходов Минфина Грузии. Таможенники Службы доходов в результате детального физического досмотра граждан и их личного багажа обнаружили незадекларированные золотые украшения общим весом в 451,89 грамма у граждан Грузии и иностранцев. Материалы дела о правонарушении иностранных граждан переданы в следственную службу Министерства финансов для дальнейшего реагирования. А гражданин Грузии, нарушивший закон, выплатил штраф в размере 7 573,59 лари (2,9 тысячи долларов США).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, тпп "сарпи", грузино-турецкая граница, контрабанда