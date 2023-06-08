https://sputnik-georgia.ru/20230608/leto-kak-osen-278382471.html

Лето, как осень

Лето, как осень

Посмотришь на календарь – лето, а за окном то дождь, то ветер. Почти каждый день с начала июня жители Грузии видят то грозу, то ураган. Когда же наступит... 08.06.2023, Sputnik Грузия

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Начало июня выдалось ветреным, дождливым и холодным. Даже если с утра солнечно, то во второй половине дня может пойти сильный дождь. Кажется, как хорошо, когда в летнюю жару дует ветерок, однако порывы ветра могут быть настолько сильными, что буквально сбивают с ног. Несколько районов на востоке Грузии в регионе Кахети пострадали от ураганного ветра и сильных дождей.

кахети

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