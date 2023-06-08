https://sputnik-georgia.ru/20230608/nutsa-buzaladze-dast-solnyy-kontsert-v-batumi-278365818.html

Нуца Бузаладзе даст сольный концерт в Батуми

Нуца Бузаладзе даст сольный концерт в Батуми

Исполнительница мечтала о сольном выступлении с самого детства 08.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе проведет сольный концерт в черноморском городе Батуми (Аджария) 30 июня – об этом артистка сообщила в соцсетях.Бузаладзе анонсировала свой первый соло концерт, о котором, как пишет певица, она мечтала с детства. Нуца Бузаладзе стала особенно популярна после своего участия во всемирно известном проекте American Idol. Грузинка стала первой иностранкой, вошедшей в топ-12 проекта. Несмотря на успех, Бузаладзе не смогла пройти топ-10, так как не набрала достаточного количества зрительских голосов. Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Нуца участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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