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https://sputnik-georgia.ru/20230608/nutsa-buzaladze-dast-solnyy-kontsert-v-batumi-278365818.html
Нуца Бузаладзе даст сольный концерт в Батуми
Нуца Бузаладзе даст сольный концерт в Батуми
Исполнительница мечтала о сольном выступлении с самого детства 08.06.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе проведет сольный концерт в черноморском городе Батуми (Аджария) 30 июня – об этом артистка сообщила в соцсетях.Бузаладзе анонсировала свой первый соло концерт, о котором, как пишет певица, она мечтала с детства. Нуца Бузаладзе стала особенно популярна после своего участия во всемирно известном проекте American Idol. Грузинка стала первой иностранкой, вошедшей в топ-12 проекта. Несмотря на успех, Бузаладзе не смогла пройти топ-10, так как не набрала достаточного количества зрительских голосов. Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Нуца участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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шоу-бизнес, нуца бузаладзе, аджария, культура, новости, батуми, грузия
шоу-бизнес, нуца бузаладзе, аджария, культура, новости, батуми, грузия

Нуца Бузаладзе даст сольный концерт в Батуми

10:00 08.06.2023
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Нуца Бузаладзе
Нуца Бузаладзе - Sputnik Грузия, 1920, 08.06.2023
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
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Исполнительница мечтала о сольном выступлении с самого детства
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе проведет сольный концерт в черноморском городе Батуми (Аджария) 30 июня – об этом артистка сообщила в соцсетях.
Бузаладзе анонсировала свой первый соло концерт, о котором, как пишет певица, она мечтала с детства.

"Мои дорогие, после American Idol я приглашаю вас на свой первый соло концерт! Тридцатого июня я проведу в Батуми первый соло концерт, о котором мечтала с детства", – пишет Бузаладзе.

Нуца Бузаладзе стала особенно популярна после своего участия во всемирно известном проекте American Idol.
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Нуца Бузаладзе на American Idol
Нуца Бузаладзе на American Idol - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2023
Нуца Бузаладзе на American Idol
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
Грузинка стала первой иностранкой, вошедшей в топ-12 проекта. Несмотря на успех, Бузаладзе не смогла пройти топ-10, так как не набрала достаточного количества зрительских голосов.
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Нуца Бузаладзе на American Idol
Нуца Бузаладзе на American Idol - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2023
Нуца Бузаладзе на American Idol
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году.
Нуца участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других.
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