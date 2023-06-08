https://sputnik-georgia.ru/20230608/pokhischenie-nevesty--politsiya-zaderzhala-dvukh-muzhchin-na-vostoke-gruzii-278397835.html

Похищение невесты – полиция задержала двух мужчин на востоке Грузии

Похищение невесты – полиция задержала двух мужчин на востоке Грузии

В одном из сел Марнеульского муниципалитета с целью женитьбы 29-летний обвиняемый незаконно лишил свободы 17-летнюю девушку 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T22:12+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Сотрудники полиции Квемо Картли задержали двух мужчин по обвинению в незаконном лишении свободы несовершеннолетней, которую выкрали с целью женитьбы, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Задержанным 29 лет и 42 года. Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. Следствие установило, что 7 июня этого года в одном из сел Марнеульского муниципалитета с целью женитьбы 29-летний обвиняемый незаконно лишил свободы 17-летнюю девушку. В указанном преступлении участвовал и второй задержанный. Полиция в результате интенсивных оперативно-розыскных и следственных мероприятий установила местонахождение похищенной девушки и задержала участников преступления. Следствие ведется по статье "Незаконное лишение свободы несовершеннолетней, совершенное группой лиц по предварительному сговору".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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