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Политолог: Гарибашвили следует исключительно за интересами Грузии - видео

Политолог: Гарибашвили следует исключительно за интересами Грузии - видео

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили является примером выверенной, рационально выстроенной политики, считает политолог, доцент кафедры истории... 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T17:07+0400

2023-06-08T17:07+0400

2023-06-08T17:07+0400

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Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Он является политически системным, последовательным политиком, который не придерживается ни европейского вектора, ни американского вектора. Он выверяет интересы Грузии как приоритет, который выше всего", - заявил Атаев.Также эксперт отметил, что Гарибашвили – это политик, который умеет "держать удар"."Мы видим, как он отреагировал на украинские провокации, как он умеет парировать, как он умеет отвечать на откровенно ехидные вопросы. Это очень серьезно", - подчеркнул Атаев.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.Именно поэтому, по словам премьера и всех остальных лидеров правящей партии "Грузинская мечта", возобновление прямого авиасообщения с Россией приветствуется.Грузинские лидеры также подчеркивают, что страна не присоединится к санкциям против северного соседа, так как это нанесет стране сильный экономический удар. Именно за такую позицию грузинские власти часто подвергаются критике со стороны некоторых западных политиков.

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