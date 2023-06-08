https://sputnik-georgia.ru/20230608/politolog-garibashvili-sleduet-isklyuchitelno-za-interesami-gruzii---video-278392244.html
Политолог: Гарибашвили следует исключительно за интересами Грузии - видео
Политолог: Гарибашвили следует исключительно за интересами Грузии - видео
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили является примером выверенной, рационально выстроенной политики, считает политолог, доцент кафедры истории... 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T17:07+0400
2023-06-08T17:07+0400
2023-06-08T17:07+0400
пресс-центр sputnik грузия
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ираклий гарибашвили
артур атаев
грузинская мечта
пресс-центр
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Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Он является политически системным, последовательным политиком, который не придерживается ни европейского вектора, ни американского вектора. Он выверяет интересы Грузии как приоритет, который выше всего", - заявил Атаев.Также эксперт отметил, что Гарибашвили – это политик, который умеет "держать удар"."Мы видим, как он отреагировал на украинские провокации, как он умеет парировать, как он умеет отвечать на откровенно ехидные вопросы. Это очень серьезно", - подчеркнул Атаев.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.Именно поэтому, по словам премьера и всех остальных лидеров правящей партии "Грузинская мечта", возобновление прямого авиасообщения с Россией приветствуется.Грузинские лидеры также подчеркивают, что страна не присоединится к санкциям против северного соседа, так как это нанесет стране сильный экономический удар. Именно за такую позицию грузинские власти часто подвергаются критике со стороны некоторых западных политиков.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, политика, грузия, ираклий гарибашвили, артур атаев, грузинская мечта, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, политика, грузия, ираклий гарибашвили, артур атаев, грузинская мечта, пресс-центр, видео
Политолог: Гарибашвили следует исключительно за интересами Грузии - видео
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили является примером выверенной, рационально выстроенной политики, считает политолог, доцент кафедры истории Московского Государственного Института Культуры Артур Атаев
Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Он является политически системным, последовательным политиком, который не придерживается ни европейского вектора, ни американского вектора. Он выверяет интересы Грузии как приоритет, который выше всего", - заявил Атаев.
Также эксперт отметил, что Гарибашвили – это политик, который умеет "держать удар".
"Мы видим, как он отреагировал на украинские провокации, как он умеет парировать, как он умеет отвечать на откровенно ехидные вопросы. Это очень серьезно", - подчеркнул Атаев.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.
Именно поэтому, по словам премьера и всех остальных лидеров правящей партии "Грузинская мечта", возобновление прямого авиасообщения с Россией приветствуется.
Грузинские лидеры также подчеркивают, что страна не присоединится к санкциям против северного соседа, так как это нанесет стране сильный экономический удар. Именно за такую позицию грузинские власти часто подвергаются критике со стороны некоторых западных политиков.