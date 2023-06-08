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Политолог: уровень антироссийских ожиданий в Грузии у Запада был завышен - видео

Политолог: уровень антироссийских ожиданий в Грузии у Запада был завышен - видео

Грузия подверглась критике со стороны Запада из-за отказа вводить двусторонние санкции в отношении России, так как у евроатлантических структур был завышен... 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T15:28+0400

2023-06-08T15:28+0400

2023-06-08T15:28+0400

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Так считает политолог, доцент кафедры истории Московского Государственного Института Культуры Артур Атаев.Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Грузия воспринималась как авангард антироссийской политики… Во времена Саакашвили это был главный антироссийский плацдарм. И тут все изменилось… Конечно, это шок. Экономические предпосылки этому способствовали. Мы видели эти цифры – грузинская экономика наряду с армянской самая динамично развивающаяся", - заявил Атаев.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.Именно поэтому, по словам премьера и всех остальных лидеров правящей партии "Грузинская мечта", возобновление прямого авиасообщения с Россией приветствуется. Грузинские лидеры также подчеркивают, что страна не присоединится к санкциям против северного соседа, так как это нанесет стране сильный экономический удар. Именно за такую позицию грузинские власти часто подвергаются критике со стороны некоторых западных политиков.

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