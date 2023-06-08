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Политолог: уровень антироссийских ожиданий в Грузии у Запада был завышен - видео
Политолог: уровень антироссийских ожиданий в Грузии у Запада был завышен - видео
Грузия подверглась критике со стороны Запада из-за отказа вводить двусторонние санкции в отношении России, так как у евроатлантических структур был завышен... 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T15:28+0400
2023-06-08T15:28+0400
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Так считает политолог, доцент кафедры истории Московского Государственного Института Культуры Артур Атаев.Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Грузия воспринималась как авангард антироссийской политики… Во времена Саакашвили это был главный антироссийский плацдарм. И тут все изменилось… Конечно, это шок. Экономические предпосылки этому способствовали. Мы видели эти цифры – грузинская экономика наряду с армянской самая динамично развивающаяся", - заявил Атаев.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.Именно поэтому, по словам премьера и всех остальных лидеров правящей партии "Грузинская мечта", возобновление прямого авиасообщения с Россией приветствуется. Грузинские лидеры также подчеркивают, что страна не присоединится к санкциям против северного соседа, так как это нанесет стране сильный экономический удар. Именно за такую позицию грузинские власти часто подвергаются критике со стороны некоторых западных политиков.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, пресс-центр, россия, грузия, артур атаев, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, пресс-центр, россия, грузия, артур атаев, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, видео

Политолог: уровень антироссийских ожиданий в Грузии у Запада был завышен - видео

15:28 08.06.2023
© video: Sputnik
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Грузия подверглась критике со стороны Запада из-за отказа вводить двусторонние санкции в отношении России, так как у евроатлантических структур был завышен уровень антироссийских ожиданий в этой стране
Так считает политолог, доцент кафедры истории Московского Государственного Института Культуры Артур Атаев.
Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Грузия воспринималась как авангард антироссийской политики… Во времена Саакашвили это был главный антироссийский плацдарм. И тут все изменилось… Конечно, это шок. Экономические предпосылки этому способствовали. Мы видели эти цифры – грузинская экономика наряду с армянской самая динамично развивающаяся", - заявил Атаев.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.
Именно поэтому, по словам премьера и всех остальных лидеров правящей партии "Грузинская мечта", возобновление прямого авиасообщения с Россией приветствуется. Грузинские лидеры также подчеркивают, что страна не присоединится к санкциям против северного соседа, так как это нанесет стране сильный экономический удар. Именно за такую позицию грузинские власти часто подвергаются критике со стороны некоторых западных политиков.
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