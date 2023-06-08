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Приметы на Федорин день 2023: что нельзя делать 9 июня

Приметы на Федорин день 2023: что нельзя делать 9 июня

Православная церковь 9 июня поминает девицу Феодору и воина Дидима, пострадавших за Христову веру в городе Александрии при императоре Диоклетиане (284-305) 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T13:13+0400

2023-06-08T13:13+0400

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Праздник в народе называют Федорин день, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Федорин день: о народных приметах 9 июня читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Федорин день делать в доме уборку, особенно подметать – по народным приметам за веником 9 июня обычно прячется домовой, которого можно вымести вместе с мусором и оставить дом без защиты. Вести пустые разговоры, споры или конфликтовать в Федорин день нельзя – это плохая примета, раздор будет царить между близкими людьми весь год. По народным приметам нельзя 9 июня стирать и вывешивать детскую одежду на улице – злые силы могут навредить ребенку. Нельзя также допивать в Федорин день напиток после ребенка — дитя станет уязвимым для отрицательной энергетики. Нельзя в Федорин день гадать или изготавливать обереги – по народным приметам этим можно навлечь несчастья и болезни на семью. Народные приметы По народным приметам ожидается дождь, если в Федорин день солнечно и дятел стучит сильно клювом. Пасмурную погоду также предсказывает духота во время восхода в Федорин день и шум леса в безветренную погоду. А если роса высыхает долго после ночи – это явная примета, что будет гроза. По народным приметам ожидается хороший урожай огурцов, если 9 июня на елях много шишек, а богатый урожай грибов обещает первый летний туман в Федорин день. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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