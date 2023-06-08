https://sputnik-georgia.ru/20230608/primety-na-fedorin-den-2023-chto-nelzya-delat-9-iyunya-278384161.html
Приметы на Федорин день 2023: что нельзя делать 9 июня
Приметы на Федорин день 2023: что нельзя делать 9 июня
Православная церковь 9 июня поминает девицу Феодору и воина Дидима, пострадавших за Христову веру в городе Александрии при императоре Диоклетиане (284-305) 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T13:13+0400
2023-06-08T13:13+0400
2023-06-08T13:42+0400
справки
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0c/277610443_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_9ec4534de1d14845046cd058bf9ed31f.jpg
Праздник в народе называют Федорин день, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Федорин день: о народных приметах 9 июня читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Федорин день делать в доме уборку, особенно подметать – по народным приметам за веником 9 июня обычно прячется домовой, которого можно вымести вместе с мусором и оставить дом без защиты. Вести пустые разговоры, споры или конфликтовать в Федорин день нельзя – это плохая примета, раздор будет царить между близкими людьми весь год. По народным приметам нельзя 9 июня стирать и вывешивать детскую одежду на улице – злые силы могут навредить ребенку. Нельзя также допивать в Федорин день напиток после ребенка — дитя станет уязвимым для отрицательной энергетики. Нельзя в Федорин день гадать или изготавливать обереги – по народным приметам этим можно навлечь несчастья и болезни на семью. Народные приметы По народным приметам ожидается дождь, если в Федорин день солнечно и дятел стучит сильно клювом. Пасмурную погоду также предсказывает духота во время восхода в Федорин день и шум леса в безветренную погоду. А если роса высыхает долго после ночи – это явная примета, что будет гроза. По народным приметам ожидается хороший урожай огурцов, если 9 июня на елях много шишек, а богатый урожай грибов обещает первый летний туман в Федорин день. Материал подготовлен на основе открытых источников.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0c/277610443_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d5a4f5f1399b0763295e19a425d46496.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки , религия
Приметы на Федорин день 2023: что нельзя делать 9 июня
13:13 08.06.2023 (обновлено: 13:42 08.06.2023)
Православная церковь 9 июня поминает девицу Феодору и воина Дидима, пострадавших за Христову веру в городе Александрии при императоре Диоклетиане (284-305)
Праздник в народе называют Федорин день, с ним связано много примет и запретов.
Что нельзя делать в Федорин день: о народных приметах 9 июня читайте в Sputnik Грузия.
Что нельзя делать
Нельзя в Федорин день делать в доме уборку, особенно подметать – по народным приметам за веником 9 июня обычно прячется домовой, которого можно вымести вместе с мусором и оставить дом без защиты.
Вести пустые разговоры, споры или конфликтовать в Федорин день нельзя – это плохая примета, раздор будет царить между близкими людьми весь год.
По народным приметам нельзя 9 июня стирать и вывешивать детскую одежду на улице – злые силы могут навредить ребенку. Нельзя также допивать в Федорин день напиток после ребенка — дитя станет уязвимым для отрицательной энергетики.
Нельзя в Федорин день гадать или изготавливать обереги – по народным приметам этим можно навлечь несчастья и болезни на семью.
Народные приметы
По народным приметам ожидается дождь, если в Федорин день солнечно и дятел стучит сильно клювом.
Пасмурную погоду также предсказывает духота во время восхода в Федорин день и шум леса в безветренную погоду. А если роса высыхает долго после ночи – это явная примета, что будет гроза.
По народным приметам ожидается хороший урожай огурцов, если 9 июня на елях много шишек, а богатый урожай грибов обещает первый летний туман в Федорин день.
Материал подготовлен на основе открытых источников.