https://sputnik-georgia.ru/20230608/prisyazhnye-v-tbilisi-priznali-obvinyaemogo-vinovnym-v-ubiystve-znakomogo-278396552.html

Присяжные в Тбилиси признали обвиняемого виновным в убийстве знакомого

Присяжные в Тбилиси признали обвиняемого виновным в убийстве знакомого

В доме обвиняемого произошла драка, в ходе которой он нанес удары ножом потерпевшему, а затем, чтобы замести следы, вынес тело из дома и оставил возле... 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T20:43+0400

2023-06-08T20:43+0400

2023-06-08T20:43+0400

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генеральная прокуратура грузии

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт жителю Тбилиси по делу об убийстве давнего знакомого, совершенного с особой жестокостью, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии. Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого к 20 годам тюрьмы. В ходе судебного разбирательства удалось установить, что жертва и обвиняемый были давними знакомыми. 30 сентября 2022 года в доме обвиняемого произошла драка, в ходе которой он нанес удары ножом потерпевшему, а затем, чтобы замести следы, вынес тело из дома и оставил возле мусорного бака. Присяжные заседатели, детально изучив обстоятельства и доказательства по делу, убедились в правомерности позиции прокуратуры и признали мужчину виновным по статье "Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью."Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, происшествия, генеральная прокуратура грузии, тбилисский городской суд