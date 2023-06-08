https://sputnik-georgia.ru/20230608/prisyazhnye-v-tbilisi-priznali-obvinyaemogo-vinovnym-v-ubiystve-znakomogo-278396552.html
Присяжные в Тбилиси признали обвиняемого виновным в убийстве знакомого
Присяжные в Тбилиси признали обвиняемого виновным в убийстве знакомого
В доме обвиняемого произошла драка, в ходе которой он нанес удары ножом потерпевшему, а затем, чтобы замести следы, вынес тело из дома и оставил возле... 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T20:43+0400
2023-06-08T20:43+0400
2023-06-08T20:43+0400
новости
грузия
происшествия
генеральная прокуратура грузии
тбилисский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249494574_0:159:2993:1842_1920x0_80_0_0_a6418aee4d8676bf32dcfab9b681daba.jpg
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт жителю Тбилиси по делу об убийстве давнего знакомого, совершенного с особой жестокостью, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии. Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого к 20 годам тюрьмы. В ходе судебного разбирательства удалось установить, что жертва и обвиняемый были давними знакомыми. 30 сентября 2022 года в доме обвиняемого произошла драка, в ходе которой он нанес удары ножом потерпевшему, а затем, чтобы замести следы, вынес тело из дома и оставил возле мусорного бака. Присяжные заседатели, детально изучив обстоятельства и доказательства по делу, убедились в правомерности позиции прокуратуры и признали мужчину виновным по статье "Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью."Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249494574_162:0:2829:2000_1920x0_80_0_0_3ea5ccd9090adaebaaead918d023f5b1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, генеральная прокуратура грузии, тбилисский городской суд
новости, грузия, происшествия, генеральная прокуратура грузии, тбилисский городской суд
Присяжные в Тбилиси признали обвиняемого виновным в убийстве знакомого
В доме обвиняемого произошла драка, в ходе которой он нанес удары ножом потерпевшему, а затем, чтобы замести следы, вынес тело из дома и оставил возле мусорного бака
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik.
Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт жителю Тбилиси по делу об убийстве давнего знакомого, совершенного с особой жестокостью, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии
.
Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого к 20 годам тюрьмы.
В ходе судебного разбирательства удалось установить, что жертва и обвиняемый были давними знакомыми. 30 сентября 2022 года в доме обвиняемого произошла драка, в ходе которой он нанес удары ножом потерпевшему, а затем, чтобы замести следы, вынес тело из дома и оставил возле мусорного бака.
В ходе судебного разбирательства стороной обвинения были представлены доказательства, совокупность которых подтвердила совершение обвиняемым преступления.
Присяжные заседатели, детально изучив обстоятельства и доказательства по делу, убедились в правомерности позиции прокуратуры и признали мужчину виновным по статье "Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью."