https://sputnik-georgia.ru/20230608/strashnoe-dtp-v-tbilisi--voditel-gruzovika-prigovoren-k-9-godam-tyurmy-278382607.html

Страшное ДТП в Тбилиси – водитель грузовика приговорен к 9 годам тюрьмы

Страшное ДТП в Тбилиси – водитель грузовика приговорен к 9 годам тюрьмы

Водитель управлял автомобилем, в котором груз превышал допустимую норму, и не справился с управлением 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T12:01+0400

2023-06-08T12:01+0400

2023-06-08T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого водителя грузовика к девяти годам лишения свободы за ДТП в столице, в результате которого погибли три человека, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Грузии.В ходе судебных заседаний было установлено, что 12 июня 2021 года в Тбилиси на Крцанисской улице обвиняемый, управлявший грузовым автомобилем, в котором груз превышал допустимую норму, не обеспечил безопасное вождение транспортного средства, отмечено в сообщении.Двигаясь по спуску на высокой скорости он врезался в пять автомобилей, протаранил ограждение, а затем въехал на территорию клиники "Нью Хоспиталс". В результате ДТП три человека погибли, двое пострадали. Прокуратура предъявила водителю обвинение по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее гибель двух и более человек".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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