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"Верхний Ларс" увеличит пропускную способность и избавится от очередей – ФТС России
"Верхний Ларс" увеличит пропускную способность и избавится от очередей – ФТС России
"Верхний Ларс" сейчас самый загруженный пропускной пункт на российской границе 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T09:00+0400
2023-06-08T09:00+0400
2023-06-08T09:00+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Федеральная таможенная служба России планирует увеличить пропускную способность пункта пропуска на российско-грузинской границе "Верхний Ларс" и ликвидировать пробки к 22 июня, заявил и. о. главы ФТС Руслан Давыдов на встрече премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна на заседании Евразийского межправительственного совета.С 13 марта 2023 года количество полос движения для грузовиков на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" сокращено с 11 до шести полос из-за проведения очередного этапа реконструкции.Ожидается, что до 15 июня будут введены в эксплуатацию четыре дополнительные полосы движения, а это позволит минимизировать пробку в течение недели после этого, отметил он. До реконструкции рекордным показателем были 1 200 грузовых машин в день и 3 500 легковых, сообщил и. о. главы ФТСПашинян заявил, что с наступлением летнего сезона власти Армении переживают по поводу пропускной способности "Верхнего Ларса". Российский премьер выразил надежду, что все будет сделано согласно договоренности.Всего после реконструкции на КПП "Верхний Ларс" будет 39 полос, из них 15 – на грузовом сообщении.ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Кроме того, это единственный сухопутный маршрут, который соединяет Армению с Россией через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, россия, армения, михаил мишустин, никол пашинян, верхний ларс, тпп "казбеги – верхний ларс"
грузия, новости, россия, армения, михаил мишустин, никол пашинян, верхний ларс, тпп "казбеги – верхний ларс"
"Верхний Ларс" увеличит пропускную способность и избавится от очередей – ФТС России
"Верхний Ларс" сейчас самый загруженный пропускной пункт на российской границе
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Федеральная таможенная служба России планирует увеличить пропускную способность пункта пропуска на российско-грузинской границе "Верхний Ларс" и ликвидировать пробки к 22 июня, заявил и. о. главы ФТС Руслан Давыдов на встрече премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна на заседании Евразийского межправительственного совета.
С 13 марта 2023 года количество полос движения для грузовиков на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" сокращено с 11 до шести полос из-за проведения очередного этапа реконструкции.
"Таможенная служба делает все возможное, чтобы в условиях реконструкции обеспечить пропускную способность. Ежедневно оформляется практически 1 000 (грузовых – ред.) машин в обе стороны. Цель – достичь показателя в 1 500 авто, чтобы очередей не было вообще", – заявил Давыдов.
Ожидается, что до 15 июня будут введены в эксплуатацию четыре дополнительные полосы движения, а это позволит минимизировать пробку в течение недели после этого, отметил он.
"Верхний Ларс" все равно, даже в условиях ремонта и реконструкции – это самый активный пункт пропуска у нас (на российской границе – ред.)", – подчеркнул Давыдов.
До реконструкции рекордным показателем были 1 200 грузовых машин в день и 3 500 легковых, сообщил и. о. главы ФТС
Пашинян заявил, что с наступлением летнего сезона власти Армении переживают по поводу пропускной способности "Верхнего Ларса".
"Я знаю, что российская сторона проводит обширную реконструкцию, и надеюсь, что работы завершатся в ближайшее время. Это важный нюанс, который придаст импульс нашим экономическим отношениям", – заявил Пашинян.
Российский премьер выразил надежду, что все будет сделано согласно договоренности.
Всего после реконструкции на КПП "Верхний Ларс" будет 39 полос, из них 15 – на грузовом сообщении.
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Кроме того, это единственный сухопутный маршрут, который соединяет Армению с Россией через Грузию.