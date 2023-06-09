https://sputnik-georgia.ru/20230609/armeniya-mozhet-realizovat-proekty-s-gruziey-v-energetike-predstavitel-eabr-278428437.html

Армения может реализовать проекты с Грузией в энергетике: представитель ЕАБР

Армения может реализовать проекты с Грузией в энергетике: представитель ЕАБР

Главный экономист Евразийского банка развития считает энергетику перспективным направлением государственно-частного партнерства 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T19:24+0400

2023-06-09T19:24+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Проекты в сфере энергетики представляют большой интерес с точки зрения государственно-частного партнерства (ГЧП) в Армении. Как передает корреспондент Sputnik Армения, об этом заявил журналистам на полях "Евразийского конгресса" в Сочи главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Винокуров.В то же время для трансграничного ГЧП нужны 2 страны, соответственно, в армянском контексте нужно достигать договоренностей или с Ираном, или с Грузией. Если договоренность с двумя странами будет, то это ГЧП может сложиться и в Армении.Что касается транспортной темы, то в первую очередь необходимо решать проблемы пропускного пункта "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе. С этой точки зрения Винокуров надеется, что инвестпроект по расширению пропускной способности КПП, о чем сообщалось ранее, поможет России и Армении связать себя более надежной транспортной структурой.В Сочи 8 июня начал работу "Евразийский конгресс-23". В форуме принимают участие представители власти, бизнеса, научного и экспертного сообществ стран ЕАЭС и СНГ.Главная тема обсуждения – будущее Евразийского пространства, трансграничное государственно-частное партнерство (ГЧП), продовольственная безопасность, обеспеченность водными ресурсами, возможности для инвестирования и роста капитала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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