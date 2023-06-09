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Батумский стадион получил Оскар рынка недвижимости
Батумский стадион получил Оскар рынка недвижимости
Стадион спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T11:22+0400
2023-06-09T11:22+0400
2023-06-09T11:22+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн— Sputnik. Батумский стадион Adjarabet Arena получил награду в категории "Лучшее общественное здание" на престижном конкурсе недвижимости FIABCI Prix d'Exellence Awards 2023, сообщает пресс-служба правительства Аджарии. FIABCI – масштабное мероприятие в сфере недвижимости, в котором принимают участие тысячи успешных компаний из более чем 70 стран. В эти дни в Майами проводится 73-й по счету Всемирный конгресс по недвижимости FIABCI, в котором принимает участие глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. В октябре 2022 Батумский стадион стал победителем национального этапа FIABCI-Georgia Всемирного конкурса FIABCI "Prix d'Exellence Awards" – одного из самых престижных мировых состязаний в области недвижимости. Конкурс проводится с 1992 года. Всемирный конгресс по недвижимости FIABCI и Всемирная премия FIABCI World Prix d'Excellence Awards 2023 завершатся 9 июня. Фундамент нового стадиона в Батуми был заложен 21 января 2018 года. Он спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects. Стадион вмещает 20 тысяч зрителей. На строительство спортивной арены потратили почти 145 млн лари (около 44 млн долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, аджария, майами, майями, торнике рижвадзе
Батумский стадион получил Оскар рынка недвижимости
Стадион спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects
ТБИЛИСИ, 9 июн— Sputnik. Батумский стадион Adjarabet Arena получил награду в категории "Лучшее общественное здание" на престижном конкурсе недвижимости FIABCI Prix d'Exellence Awards 2023, сообщает пресс-служба правительства Аджарии.
FIABCI – масштабное мероприятие в сфере недвижимости, в котором принимают участие тысячи успешных компаний из более чем 70 стран. В эти дни в Майами проводится 73-й по счету Всемирный конгресс по недвижимости FIABCI, в котором принимает участие глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
"Батумский стадион получил Оскар рынка недвижимости на мировом конгрессе FIABCI, прошедшем в городе Майями. Всех поздравляем с этим важным признанием! Впереди нас ждет не одна победа!" – говорится в сообщении.
В октябре 2022 Батумский стадион стал победителем национального этапа FIABCI-Georgia Всемирного конкурса FIABCI "Prix d'Exellence Awards" – одного из самых престижных мировых состязаний в области недвижимости. Конкурс проводится с 1992 года.
Всемирный конгресс по недвижимости FIABCI и Всемирная премия FIABCI World Prix d'Excellence Awards 2023 завершатся 9 июня.
Фундамент нового стадиона в Батуми был заложен 21 января 2018 года. Он спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects. Стадион вмещает 20 тысяч зрителей. На строительство спортивной арены потратили почти 145 млн лари (около 44 млн долларов).