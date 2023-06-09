https://sputnik-georgia.ru/20230609/dozhdi-na-fone-vysokoy-temperatury--kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-v-blizhayshie-dni-278423387.html

Дожди на фоне высокой температуры – какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни

Дожди на фоне высокой температуры – какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни

В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до +29...+31 градуса тепла 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T17:08+0400

2023-06-09T17:08+0400

2023-06-09T17:08+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24535/32/245353200_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_8cd8cb1b66be5b4516f54024c7fd0995.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Дождь, в некоторых местах с грозой, ожидается в Грузии до 13 июня на фоне высокой температуры, сообщает Национальное агентство окружающей среды. По прогнозам синоптиков, в восточной Грузии ожидается град. Температура воздуха прогреется до +26...+31 градуса тепла. В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до +29...+31 градуса тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии