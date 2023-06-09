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Дожди на фоне высокой температуры – какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни
Дожди на фоне высокой температуры – какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни
В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до +29...+31 градуса тепла 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T17:08+0400
2023-06-09T17:08+0400
2023-06-09T17:08+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Дождь, в некоторых местах с грозой, ожидается в Грузии до 13 июня на фоне высокой температуры, сообщает Национальное агентство окружающей среды. По прогнозам синоптиков, в восточной Грузии ожидается град. Температура воздуха прогреется до +26...+31 градуса тепла. В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до +29...+31 градуса тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Дожди на фоне высокой температуры – какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни
В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до +29...+31 градуса тепла
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Дождь, в некоторых местах с грозой, ожидается в Грузии до 13 июня на фоне высокой температуры, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, в восточной Грузии ожидается град. Температура воздуха прогреется до +26...+31 градуса тепла.
В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до +29...+31 градуса тепла.