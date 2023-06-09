https://sputnik-georgia.ru/20230609/lechenie-kakikh-redkikh-zabolevaniy-finansiruet-minzdrav-gruzii---spisok-278408704.html

Лечение каких редких заболеваний финансирует Минздрав Грузии – список

Лечение каких редких заболеваний финансирует Минздрав Грузии – список

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Минздрав Грузии финансирует амбулаторное и стационарное лечение, а также медикаменты для лечения некоторых редких хронических... 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T11:42+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Минздрав Грузии финансирует амбулаторное и стационарное лечение, а также медикаменты для лечения некоторых редких хронических заболеваний. Бесплатное стационарное и амбулаторное лечение распространяется на 30 редких заболеваний, для лечения 15 заболеваний финансируются лекарства. Воспользоваться госпрограммой пациенты могут с помощью ваучера, который выдают в Национальном агентстве здоровья, расположенном в здании Минздрава Грузии на проспекте Церетели в Тбилиси. Необходимо предоставить удостоверение личности и Форму 100. Амбулаторное и стационарное лечение в Грузии бесплатно для пациентов со следующими редкими заболеваниями: Получить бесплатно лекарства могут пациенты со следующими редкими заболеваниями: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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