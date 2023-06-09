Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230609/lechenie-kakikh-redkikh-zabolevaniy-finansiruet-minzdrav-gruzii---spisok-278408704.html
Лечение каких редких заболеваний финансирует Минздрав Грузии – список
Лечение каких редких заболеваний финансирует Минздрав Грузии – список
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Минздрав Грузии финансирует амбулаторное и стационарное лечение, а также медикаменты для лечения некоторых редких хронических... 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T11:42+0400
2023-06-09T11:54+0400
грузия
новости
общество
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736389_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_da37f400c090262b30f91db5dbeb727b.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Минздрав Грузии финансирует амбулаторное и стационарное лечение, а также медикаменты для лечения некоторых редких хронических заболеваний. Бесплатное стационарное и амбулаторное лечение распространяется на 30 редких заболеваний, для лечения 15 заболеваний финансируются лекарства. Воспользоваться госпрограммой пациенты могут с помощью ваучера, который выдают в Национальном агентстве здоровья, расположенном в здании Минздрава Грузии на проспекте Церетели в Тбилиси. Необходимо предоставить удостоверение личности и Форму 100. Амбулаторное и стационарное лечение в Грузии бесплатно для пациентов со следующими редкими заболеваниями: Получить бесплатно лекарства могут пациенты со следующими редкими заболеваниями: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736389_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_984992ee68bb823a4afb24cde205e06b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, минздрав
грузия, новости, общество, минздрав

Лечение каких редких заболеваний финансирует Минздрав Грузии – список

11:42 09.06.2023 (обновлено: 11:54 09.06.2023)
© photo: Sputnik / StringerМинистерство здравоохранения Грузии
Министерство здравоохранения Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Минздрав Грузии финансирует амбулаторное и стационарное лечение, а также медикаменты для лечения некоторых редких хронических заболеваний.
Бесплатное стационарное и амбулаторное лечение распространяется на 30 редких заболеваний, для лечения 15 заболеваний финансируются лекарства.
Воспользоваться госпрограммой пациенты могут с помощью ваучера, который выдают в Национальном агентстве здоровья, расположенном в здании Минздрава Грузии на проспекте Церетели в Тбилиси. Необходимо предоставить удостоверение личности и Форму 100.
Амбулаторное и стационарное лечение в Грузии бесплатно для пациентов со следующими редкими заболеваниями:
1.
Острая интермиттирующая порфирия – наследственное заболевание, обусловленное одним аномальным геном, полученным от одного из родителей. Из-за болезни нарушается синтез порфиринов, в результате чего разные органы получают токсическое воздействие.
2.
Болезнь Аддисона – заболевание, при котором корой надпочечников не выделяется достаточное количество гормонов и снижается количество кортизола и альдостерона, которые имеют большое значение в регуляции обмена веществ, водно-солевого обмена и других функций организма.
3.
Синдром Альстрема – генетическая патология человека, которая характеризуется пигментной дегенерацией сетчатки, ожирением, прогрессирующей нейросенсорной глухотой, сахарным диабетом и нефропатией.
4.
Синдром Барттера – генетически обусловленное нарушение электролитного обмена кислотно-щелочного равновесия в организме человека.
5.
Синдром Бехчета – хроническое воспаление кровеносных сосудов, которое может сопровождаться болезненными язвами в полости рта и на половых органах, поражением кожи и нарушениями со стороны глаз. Кроме того, воспаление может охватить суставы, нервную систему и пищеварительный тракт.
6.
Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД) является наследственным генетическим заболеванием, которое может привести к разрушению эритроцитов после острого заболевания или использования определенных препаратов.
7.
Гемохроматоз – перегрузка железом, пигментный цирроз, бронзовый диабет, заболевание, связанное с накоплением в организме высоких, патологических уровней железа. Такое состояние приводит к нарушению функционирования органов и тканей организма.
8.
Инсулинома – редкая опухоль, происходящая из бета-клеток поджелудочной железы, секретирующая большие количества инсулина. Основной симптом – гипогликемия натощак (снижение плазменной концентрации глюкозы менее 2,8 моли).
9.
Гомоцистинурия – редкое наследственное заболевание, обусловленное нарушением метаболизма метионина и других серосодержащих аминокислот.
10.
Феохромоцитома – опухоль, состоящая из хромаффинных клеток и обычно локализующаяся в надпочечниках. Она проявляется постоянной или пароксизмальной артериальной гипертензией (эпизодическое и неустойчивое высокое кровяное давление).
11.
Вульгарный ихтиоз – генодерматоз, это наследственное заболевание кожи, при котором атрофированные клетки кожи накапливаются и образуют толстые сухие чешуйки.
12.
Гипофизарный нанизм (карликовость) – патологическое состояние, которое характеризуется крайне замедленным ростом вследствие нехватки в крови гормона соматотропина.
13.
Муковисцидоз – мультисистемное наследственное опасное для жизни заболевание, характеризующееся поражением экзокринных желез, а также жизненно важных органов и систем. Проявляется приступообразным кашлем с мокротой вязкого характера, приступами удушья, одышкой, а также рецидивирующими бронхопневмониями.
14.
Болезнь Легга–Кальве–Пертеса – часто встречающаяся детская ортопедическая патология тазобедренного сустава, относящаяся к группе остеохондропатий и представляющая собой асептический остеонекроз головки бедра.
15.
Болезнь Брутона, или наследственная гипогаммаглобулинемия, характеризуется нарушением созревания В-лимфоцитов и почти полным отсутствием плазмоцитов и иммуноглобулинов.
16.
Синдром ШерешевскогоТернера – хромосомное заболевание, для которого характерно либо полное отсутствие одной хромосомы, либо наличие дефекта в одной из Х–хромосом).
17.
Буллезный эпидермолиз – группа из 4 очень редких генетических заболеваний и их подтипов. У людей с таким диагнозом кожа и слизистые оболочки очень хрупкие. От малейшего прикосновения на них образуются пузыри. Лопаясь, они оставляют после себя болезненные раны.
18.
Целиакия (заболевание глютена) – заболевание, при котором у взрослого человека в тонком кишечнике не вырабатываются определенные ферменты, отвечающие за расщепление глютена, что приводит к нарушению функций ЖКТ и различным неприятным симптомам.
19.
Генерализованная эпилепсия — вид эпилепсии и другие формы эпилепсии (Синдром Драве, детская энцефалопатия наследственного характера)
20.
Мукополисахаридозы (1-2 типы) – группа генетически обусловленных заболеваний, возникающих вследствие нарушения обмена кислых мукополисахаридов. Характерны системные поражения скелета и задержка физического развития. При некоторых формах наблюдается умственная отсталость.
21.
Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура – аутоиммунное заболевание, при котором в организме человека вырабатываются антитела к собственным тромбоцитам и к их предшественникам – мегакариоцитам.
22.
Синдром гипер-E - наследственный иммунодефицит, характеризующийся рецидивирующими фурункулами, инфекциями околоносовых пазух и легочными инфекциями, а также тяжелой сыпью).
23.
Синдромы врожденных аномалий, связанные с ростомСиндром Прадера-Вилли (генетическое заболевание, приводящее к ожирению, задержке роста) и Синдром Рассела–Сильвера (редкое генетическое нарушение, характеризующееся задержкой внутриутробного развития и постнатальной низкорослостью).
24.
Нарушение обмена фосфора – изменение количества фосфора в крови. Постоянно высокий уровень фосфора опасен повреждением органов из-за отложения фосфата кальция в тканях.
25.
Наследственные нарушения обмена аминокислот - это большая группа врожденных заболеваний, в основе которых лежит генетически обусловленное нарушение синтеза различных ферментов. В настоящее время известно более 70 врожденных аминоацидопатий.
26.
Разные нарушения обмена гликопротеинов, то есть соединения углеводов (глико) и белков (протеинов).
27.
Синдром Ретта — психоневрологическое наследственное заболевание, приводящее к тяжелой форме умственной отсталости, в основном встречающееся у девочек.
28.
Хроническая гранулематозная болезнь – редкий первичный иммунодефицит, поражающий в основном фагоциты, который характеризуется повышенной восприимчивостью к тяжелым и рецидивирующим бактериальным и грибковым инфекциям.
29.
Первичная цилиарная дискинезия — редкое генетически детерминированное заболевание, при котором поражаются подвижные структуры клеток (реснички и жгутики). Часто сочетается с транспозицией внутренних органов.
30.
Ахондроплазия (генетическая низкорослость) - это врожденное заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета и основания черепа. Причиной развития патологии является генетическая мутация.
Получить бесплатно лекарства могут пациенты со следующими редкими заболеваниями:
Спинально-мышечная атрофия
Гемофилия
Фенилкетонурия
Муковисцидо
Заболевание Брутона
Общий вариабельный иммунодефицит
Синдром Тернера
Синдром Раселя-Сильвера
Синдром Прадера-Вилли
Ювенильный ревматоидный артрит
Большая таласемия
Врожденные дизэритропоэтические анемии тип 2
Идиопатический фиброз легких
Заболевание Вильмона
Мышечная дистрофия Дюшена
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0