Лечение каких редких заболеваний финансирует Минздрав Грузии – список
11:42 09.06.2023 (обновлено: 11:54 09.06.2023)
© photo: Sputnik / StringerМинистерство здравоохранения Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Минздрав Грузии финансирует амбулаторное и стационарное лечение, а также медикаменты для лечения некоторых редких хронических заболеваний.
Бесплатное стационарное и амбулаторное лечение распространяется на 30 редких заболеваний, для лечения 15 заболеваний финансируются лекарства.
Воспользоваться госпрограммой пациенты могут с помощью ваучера, который выдают в Национальном агентстве здоровья, расположенном в здании Минздрава Грузии на проспекте Церетели в Тбилиси. Необходимо предоставить удостоверение личности и Форму 100.
Амбулаторное и стационарное лечение в Грузии бесплатно для пациентов со следующими редкими заболеваниями:
1.Острая интермиттирующая порфирия – наследственное заболевание, обусловленное одним аномальным геном, полученным от одного из родителей. Из-за болезни нарушается синтез порфиринов, в результате чего разные органы получают токсическое воздействие.
2.Болезнь Аддисона – заболевание, при котором корой надпочечников не выделяется достаточное количество гормонов и снижается количество кортизола и альдостерона, которые имеют большое значение в регуляции обмена веществ, водно-солевого обмена и других функций организма.
3.Синдром Альстрема – генетическая патология человека, которая характеризуется пигментной дегенерацией сетчатки, ожирением, прогрессирующей нейросенсорной глухотой, сахарным диабетом и нефропатией.
4.Синдром Барттера – генетически обусловленное нарушение электролитного обмена кислотно-щелочного равновесия в организме человека.
5.Синдром Бехчета – хроническое воспаление кровеносных сосудов, которое может сопровождаться болезненными язвами в полости рта и на половых органах, поражением кожи и нарушениями со стороны глаз. Кроме того, воспаление может охватить суставы, нервную систему и пищеварительный тракт.
6.Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД) является наследственным генетическим заболеванием, которое может привести к разрушению эритроцитов после острого заболевания или использования определенных препаратов.
7.Гемохроматоз – перегрузка железом, пигментный цирроз, бронзовый диабет, заболевание, связанное с накоплением в организме высоких, патологических уровней железа. Такое состояние приводит к нарушению функционирования органов и тканей организма.
8.Инсулинома – редкая опухоль, происходящая из бета-клеток поджелудочной железы, секретирующая большие количества инсулина. Основной симптом – гипогликемия натощак (снижение плазменной концентрации глюкозы менее 2,8 моли).
9.Гомоцистинурия – редкое наследственное заболевание, обусловленное нарушением метаболизма метионина и других серосодержащих аминокислот.
10.Феохромоцитома – опухоль, состоящая из хромаффинных клеток и обычно локализующаяся в надпочечниках. Она проявляется постоянной или пароксизмальной артериальной гипертензией (эпизодическое и неустойчивое высокое кровяное давление).
11.Вульгарный ихтиоз – генодерматоз, это наследственное заболевание кожи, при котором атрофированные клетки кожи накапливаются и образуют толстые сухие чешуйки.
12.Гипофизарный нанизм (карликовость) – патологическое состояние, которое характеризуется крайне замедленным ростом вследствие нехватки в крови гормона соматотропина.
13.Муковисцидоз – мультисистемное наследственное опасное для жизни заболевание, характеризующееся поражением экзокринных желез, а также жизненно важных органов и систем. Проявляется приступообразным кашлем с мокротой вязкого характера, приступами удушья, одышкой, а также рецидивирующими бронхопневмониями.
14.Болезнь Легга–Кальве–Пертеса – часто встречающаяся детская ортопедическая патология тазобедренного сустава, относящаяся к группе остеохондропатий и представляющая собой асептический остеонекроз головки бедра.
15.Болезнь Брутона, или наследственная гипогаммаглобулинемия, характеризуется нарушением созревания В-лимфоцитов и почти полным отсутствием плазмоцитов и иммуноглобулинов.
16.Синдром Шерешевского–Тернера – хромосомное заболевание, для которого характерно либо полное отсутствие одной хромосомы, либо наличие дефекта в одной из Х–хромосом).
17.Буллезный эпидермолиз – группа из 4 очень редких генетических заболеваний и их подтипов. У людей с таким диагнозом кожа и слизистые оболочки очень хрупкие. От малейшего прикосновения на них образуются пузыри. Лопаясь, они оставляют после себя болезненные раны.
18.Целиакия (заболевание глютена) – заболевание, при котором у взрослого человека в тонком кишечнике не вырабатываются определенные ферменты, отвечающие за расщепление глютена, что приводит к нарушению функций ЖКТ и различным неприятным симптомам.
19.Генерализованная эпилепсия — вид эпилепсии и другие формы эпилепсии (Синдром Драве, детская энцефалопатия наследственного характера)
20.Мукополисахаридозы (1-2 типы) – группа генетически обусловленных заболеваний, возникающих вследствие нарушения обмена кислых мукополисахаридов. Характерны системные поражения скелета и задержка физического развития. При некоторых формах наблюдается умственная отсталость.
21.Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура – аутоиммунное заболевание, при котором в организме человека вырабатываются антитела к собственным тромбоцитам и к их предшественникам – мегакариоцитам.
22.Синдром гипер-E - наследственный иммунодефицит, характеризующийся рецидивирующими фурункулами, инфекциями околоносовых пазух и легочными инфекциями, а также тяжелой сыпью).
23.Синдромы врожденных аномалий, связанные с ростом – Синдром Прадера-Вилли (генетическое заболевание, приводящее к ожирению, задержке роста) и Синдром Рассела–Сильвера (редкое генетическое нарушение, характеризующееся задержкой внутриутробного развития и постнатальной низкорослостью).
24.Нарушение обмена фосфора – изменение количества фосфора в крови. Постоянно высокий уровень фосфора опасен повреждением органов из-за отложения фосфата кальция в тканях.
25.Наследственные нарушения обмена аминокислот - это большая группа врожденных заболеваний, в основе которых лежит генетически обусловленное нарушение синтеза различных ферментов. В настоящее время известно более 70 врожденных аминоацидопатий.
26.Разные нарушения обмена гликопротеинов, то есть соединения углеводов (глико) и белков (протеинов).
27.Синдром Ретта — психоневрологическое наследственное заболевание, приводящее к тяжелой форме умственной отсталости, в основном встречающееся у девочек.
28.Хроническая гранулематозная болезнь – редкий первичный иммунодефицит, поражающий в основном фагоциты, который характеризуется повышенной восприимчивостью к тяжелым и рецидивирующим бактериальным и грибковым инфекциям.
29.Первичная цилиарная дискинезия — редкое генетически детерминированное заболевание, при котором поражаются подвижные структуры клеток (реснички и жгутики). Часто сочетается с транспозицией внутренних органов.
30.Ахондроплазия (генетическая низкорослость) - это врожденное заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета и основания черепа. Причиной развития патологии является генетическая мутация.
Получить бесплатно лекарства могут пациенты со следующими редкими заболеваниями:
Спинально-мышечная атрофия
Гемофилия
Фенилкетонурия
Муковисцидо
Заболевание Брутона
Общий вариабельный иммунодефицит
Синдром Тернера
Синдром Раселя-Сильвера
Синдром Прадера-Вилли
Ювенильный ревматоидный артрит
Большая таласемия
Врожденные дизэритропоэтические анемии тип 2
Идиопатический фиброз легких
Заболевание Вильмона
Мышечная дистрофия Дюшена