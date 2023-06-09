https://sputnik-georgia.ru/20230609/mezhdunarodnye-rezervy-natsbanka-gruzii-snizilis-za-may-278401823.html
Международные резервы Нацбанка Грузии снизились за май
Международные резервы Нацбанка Грузии снизились за май
За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T09:01+0400
2023-06-09T09:01+0400
2023-06-09T09:01+0400
грузия
новости
экономика
национальный банк грузии
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1e/278133561_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cbe529d8ef4b75476bbe80f368cf7ad.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 30 мая 2023 года достигли исторического максимума и составили 5 001,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.За май резервы выросли на 132 миллиона долларов, а с начала года – на 99,9 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора, а также с продажей валюты Нацбанком Грузии.Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 30 апреля 2022 года и составляли 5 133,4 миллиона долларов.За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,5 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 460,6 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,9 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 3,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1e/278133561_16:0:1723:1280_1920x0_80_0_0_a49db1213e383827ca47f7dc6afc4803.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, статистика
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, статистика
Международные резервы Нацбанка Грузии снизились за май
За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 30 мая 2023 года достигли исторического максимума и составили 5 001,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
За май резервы выросли на 132 миллиона долларов, а с начала года – на 99,9 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора, а также с продажей валюты Нацбанком Грузии.
Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 30 апреля 2022 года и составляли 5 133,4 миллиона долларов.
За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов.
Структура международных резервов
Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,5 миллиарда долларов, говорится на сайте
регулятора.
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,8 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (0,8 миллиарда долларов).
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 460,6 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,9 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.
Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 3,6 миллиона долларов.