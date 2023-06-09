https://sputnik-georgia.ru/20230609/mzhavanadze-zapad-khochet-ustroit-vtoruyu-noch-gavrilova-v-gruzii-278434940.html

Мжаванадзе: Запад хочет устроить вторую "Ночь Гаврилова" в Грузии

Мжаванадзе: Запад хочет устроить вторую "Ночь Гаврилова" в Грузии

Председатель "Объединения правозащитников" Грузии Николоз Мжаванадзе рассказал о ситуации вокруг российских туристов в Грузии после решения Москвы об отмене... 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T23:00+0400

2023-06-09T23:00+0400

2023-06-10T00:09+0400

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"Ежедневно мы видим, как политики, представители СМИ, руководители неправительственных организаций совершают преступления, предусмотренные 239 статьей УК Грузии "Публичные подстрекательства к насильственным действиям". На сегодняшний день в Грузии по этой статье никто не наказан, и потому они действуют так", – заявил Мжаванадзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Несколько дней назад Мжаванадзе подал заявление в Генеральную прокуратуру Грузии в связи с фактами, содержащими призывы к разжиганию межнациональной розни в отношении российских туристов.Как отмечают в "Объединении правозащитников", ряд грузинских СМИ и представители политической элиты изображают простых россиян врагами, и эта кампания накладывает отпечаток на сознание населения.

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