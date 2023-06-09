https://sputnik-georgia.ru/20230609/mzhavanadze-zapad-khochet-ustroit-vtoruyu-noch-gavrilova-v-gruzii-278434940.html
Мжаванадзе: Запад хочет устроить вторую "Ночь Гаврилова" в Грузии
Мжаванадзе: Запад хочет устроить вторую "Ночь Гаврилова" в Грузии
Председатель "Объединения правозащитников" Грузии Николоз Мжаванадзе рассказал о ситуации вокруг российских туристов в Грузии после решения Москвы об отмене... 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T23:00+0400
2023-06-09T23:00+0400
2023-06-10T00:09+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео-новости из грузии
видео
пресс-центр
грузия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0a/278434766_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5def9fe4bae1e879101664dc15d015c4.jpg
"Ежедневно мы видим, как политики, представители СМИ, руководители неправительственных организаций совершают преступления, предусмотренные 239 статьей УК Грузии "Публичные подстрекательства к насильственным действиям". На сегодняшний день в Грузии по этой статье никто не наказан, и потому они действуют так", – заявил Мжаванадзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Несколько дней назад Мжаванадзе подал заявление в Генеральную прокуратуру Грузии в связи с фактами, содержащими призывы к разжиганию межнациональной розни в отношении российских туристов.Как отмечают в "Объединении правозащитников", ряд грузинских СМИ и представители политической элиты изображают простых россиян врагами, и эта кампания накладывает отпечаток на сознание населения.
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0a/278434766_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a063bd6ec679acb4842c690c4e8c120c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, пресс-центр, грузия, москва, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, пресс-центр, грузия, москва, видео
Мжаванадзе: Запад хочет устроить вторую "Ночь Гаврилова" в Грузии
23:00 09.06.2023 (обновлено: 00:09 10.06.2023)
Председатель "Объединения правозащитников" Грузии Николоз Мжаванадзе рассказал о ситуации вокруг российских туристов в Грузии после решения Москвы об отмене визового режима и возобновлении прямых полетов между странами
"Ежедневно мы видим, как политики, представители СМИ, руководители неправительственных организаций совершают преступления, предусмотренные 239 статьей УК Грузии "Публичные подстрекательства к насильственным действиям". На сегодняшний день в Грузии по этой статье никто не наказан, и потому они действуют так", – заявил Мжаванадзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
Несколько дней назад Мжаванадзе подал заявление в Генеральную прокуратуру Грузии в связи с фактами, содержащими призывы к разжиганию межнациональной розни в отношении российских туристов.
Как отмечают в "Объединении правозащитников", ряд грузинских СМИ и представители политической элиты изображают простых россиян врагами, и эта кампания накладывает отпечаток на сознание населения.