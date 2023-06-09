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Назван срок размещения ядерного оружия в Беларуси

Назван срок размещения ядерного оружия в Беларуси

Размещение начнется сразу после завершения подготовки соответствующих сооружений, сообщил президент России 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T23:42+0400

2023-06-09T23:42+0400

2023-06-09T23:57+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для него, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.Путин добавил, что сегодня поговорит с Лукашенко "с глазу на глаз" о вопросах безопасности. "В целом ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая. Мы уверенно взаимодействуем в этой сфере", – заметил он.Беседа прошла в неформальной обстановке, за обедом на веранде в сочинской резиденции российского лидера Бочаров ручей. Завершая открытую часть встречи, президент РФ обратился к своему визави: "Всегда есть о чем поговорить! Мы это сегодня и сделаем".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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