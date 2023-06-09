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Назван срок размещения ядерного оружия в Беларуси
Назван срок размещения ядерного оружия в Беларуси
Размещение начнется сразу после завершения подготовки соответствующих сооружений, сообщил президент России 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T23:42+0400
2023-06-09T23:42+0400
2023-06-09T23:57+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для него, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.Путин добавил, что сегодня поговорит с Лукашенко "с глазу на глаз" о вопросах безопасности. "В целом ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая. Мы уверенно взаимодействуем в этой сфере", – заметил он.Беседа прошла в неформальной обстановке, за обедом на веранде в сочинской резиденции российского лидера Бочаров ручей. Завершая открытую часть встречи, президент РФ обратился к своему визави: "Всегда есть о чем поговорить! Мы это сегодня и сделаем".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, беларусь, россия, владимир путин, александр лукашенко, оружие
Назван срок размещения ядерного оружия в Беларуси
23:42 09.06.2023 (обновлено: 23:57 09.06.2023)
Размещение начнется сразу после завершения подготовки соответствующих сооружений, сообщил президент России
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для него, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Так что все по плану, все стабильно", – сказал глава российского государства.
Путин добавил, что сегодня поговорит с Лукашенко "с глазу на глаз" о вопросах безопасности. "В целом ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая. Мы уверенно взаимодействуем в этой сфере", – заметил он.
Беседа прошла в неформальной обстановке, за обедом на веранде в сочинской резиденции российского лидера Бочаров ручей. Завершая открытую часть встречи, президент РФ обратился к своему визави: "Всегда есть о чем поговорить! Мы это сегодня и сделаем".