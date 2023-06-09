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https://sputnik-georgia.ru/20230609/podpolnye-atele-po-poshivu-sportivnoy-odezhdy-adidas-i-nike-nakryli-v-gruzii-278410285.html
Подделки Adidas и Nike – на юге Грузии накрыли подпольные ателье
Подделки Adidas и Nike – на юге Грузии накрыли подпольные ателье
Обвиняемым в производстве контрафактной продукции на юге Грузии грозит от трех до пяти лет тюрьмы 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Двое человек привлечены к уголовной ответственности за производство в регионе Квемо Картли контрафактной продукции – подделок спортивной одежды всемирно известных брендов Adidas и Nike, говорится в сообщении Следственной службы Минфина Грузии.По данным следствия, в трех ателье шили женскую и мужскую спортивную одежду и в целях облегчения продаж и получения незаконной выгоды использовали товарные знаки Adidas и Nike. Подделки продавали в разных торговых объектах. В ходе расследования было изъято более 640 вещей с незаконной маркировкой Adidas и Nike, а также товарные знаки вышеуказанных брендов в большом количестве, предназначенные для изготовления контрафактной продукции. Уголовное дело возбуждено по статье "Противоправное использование товарного знака (знака обслуживания) или другого коммерческого обозначения, совершенное неоднократно, группой лиц по предварительному сговору", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, происшествия, в мире, квемо картли
новости, происшествия, в мире, квемо картли

Подделки Adidas и Nike – на юге Грузии накрыли подпольные ателье

12:12 09.06.2023 (обновлено: 12:57 09.06.2023)
© Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia Подпольные ателье по пошиву спортивной одежды брендов Adidas и Nike
 Подпольные ателье по пошиву спортивной одежды брендов Adidas и Nike - Sputnik Грузия, 1920, 09.06.2023
© Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia
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Обвиняемым в производстве контрафактной продукции на юге Грузии грозит от трех до пяти лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Двое человек привлечены к уголовной ответственности за производство в регионе Квемо Картли контрафактной продукции – подделок спортивной одежды всемирно известных брендов Adidas и Nike, говорится в сообщении Следственной службы Минфина Грузии.
По данным следствия, в трех ателье шили женскую и мужскую спортивную одежду и в целях облегчения продаж и получения незаконной выгоды использовали товарные знаки Adidas и Nike. Подделки продавали в разных торговых объектах.
© Investigation Service of the Ministry of Finance of GeorgiaПодпольные ателье по пошиву спортивной одежды брендов Adidas и Nike
Подпольные ателье по пошиву спортивной одежды брендов Adidas и Nike - Sputnik Грузия, 1920, 09.06.2023
Подпольные ателье по пошиву спортивной одежды брендов Adidas и Nike
© Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia
В ходе расследования было изъято более 640 вещей с незаконной маркировкой Adidas и Nike, а также товарные знаки вышеуказанных брендов в большом количестве, предназначенные для изготовления контрафактной продукции.
Уголовное дело возбуждено по статье "Противоправное использование товарного знака (знака обслуживания) или другого коммерческого обозначения, совершенное неоднократно, группой лиц по предварительному сговору", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
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