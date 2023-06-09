https://sputnik-georgia.ru/20230609/podpolnye-atele-po-poshivu-sportivnoy-odezhdy-adidas-i-nike-nakryli-v-gruzii-278410285.html

Подделки Adidas и Nike – на юге Грузии накрыли подпольные ателье

Подделки Adidas и Nike – на юге Грузии накрыли подпольные ателье

Обвиняемым в производстве контрафактной продукции на юге Грузии грозит от трех до пяти лет тюрьмы 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T12:12+0400

2023-06-09T12:12+0400

2023-06-09T12:57+0400

новости

происшествия

в мире

квемо картли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/09/278409705_0:0:1402:789_1920x0_80_0_0_e2980cfb54de1d2153262c42cce5ab11.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Двое человек привлечены к уголовной ответственности за производство в регионе Квемо Картли контрафактной продукции – подделок спортивной одежды всемирно известных брендов Adidas и Nike, говорится в сообщении Следственной службы Минфина Грузии.По данным следствия, в трех ателье шили женскую и мужскую спортивную одежду и в целях облегчения продаж и получения незаконной выгоды использовали товарные знаки Adidas и Nike. Подделки продавали в разных торговых объектах. В ходе расследования было изъято более 640 вещей с незаконной маркировкой Adidas и Nike, а также товарные знаки вышеуказанных брендов в большом количестве, предназначенные для изготовления контрафактной продукции. Уголовное дело возбуждено по статье "Противоправное использование товарного знака (знака обслуживания) или другого коммерческого обозначения, совершенное неоднократно, группой лиц по предварительному сговору", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

квемо картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, происшествия, в мире, квемо картли