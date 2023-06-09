https://sputnik-georgia.ru/20230609/press-konferentsiya-bezopasnost-rossiyskikh-turistov-v-gruzii-278391522.html
Пресс-конференция: Безопасность российских туристов в Грузии
Пресс-конференция: Безопасность российских туристов в Грузии
Пресс-конференция на тему: "Безопасность российских туристов в Грузии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу, 9 июня, в 14:00 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T13:00+0400
2023-06-09T13:00+0400
2023-06-09T13:00+0400
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Председатель "Объединения правозащитников" Грузии Николоз Мжаванадзе подал заявление в Генеральную прокуратуру Грузии в связи с фактами, содержащими призывы к разжиганию межнациональной розни в отношении российских туристов. Как отмечают в "Объединении правозащитников", ряд грузинских СМИ и представители политической элиты изображают простых россиян врагами, и эта кампания накладывает отпечаток на сознание населения. О ситуации в Грузии в преддверии туристического сезона и влиянии внутренней политики на международный имидж страны расскажет Николоз МЖАВАНАДЗЕ. Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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туризм, грузия, новости, анонсы
туризм, грузия, новости, анонсы
Пресс-конференция: Безопасность российских туристов в Грузии
Пресс-конференция на тему: "Безопасность российских туристов в Грузии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу, 9 июня, в 14:00
Председатель "Объединения правозащитников" Грузии Николоз Мжаванадзе подал заявление в Генеральную прокуратуру Грузии в связи с фактами, содержащими призывы к разжиганию межнациональной розни в отношении российских туристов.
Как отмечают в "Объединении правозащитников", ряд грузинских СМИ и представители политической элиты изображают простых россиян врагами, и эта кампания накладывает отпечаток на сознание населения.
О ситуации в Грузии в преддверии туристического сезона и влиянии внутренней политики на международный имидж страны расскажет Николоз МЖАВАНАДЗЕ.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.