https://sputnik-georgia.ru/20230609/prikosnis-k-kulture-raznykh-stran-i-narodov-v-tbilisi-prokhodit-yarkiy-festival-278412872.html

Прикоснись к культуре разных стран и народов: в Тбилиси проходит яркий фестиваль

Прикоснись к культуре разных стран и народов: в Тбилиси проходит яркий фестиваль

Мероприятие проходит в престижном тбилисском вузе 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T14:41+0400

2023-06-09T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Фестиваль культуры уже в одиннадцатый раз проходит в Международном черноморском университете в Тбилиси, говорится на сайте вуза. Во дворе кампуса собрались местные и иностранные студенты университета, которые демонстрируют культуру своей страны. Молодые люди представляют национальные блюда, песни и танцы.Международный черноморский университет занимается образовательной и научной деятельностью с 1995 года. Университет является первым англоязычным учебным заведением в Грузии, которое предлагает программы как на английском, так и на грузинском языках на всех трех уровнях образования. В настоящее время в университете действует около 40 аккредитованных образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Издается шесть научных журналов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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