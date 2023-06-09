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Прикоснись к культуре разных стран и народов: в Тбилиси проходит яркий фестиваль
Прикоснись к культуре разных стран и народов: в Тбилиси проходит яркий фестиваль
Мероприятие проходит в престижном тбилисском вузе 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T14:41+0400
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грузия
новости
культура
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Фестиваль культуры уже в одиннадцатый раз проходит в Международном черноморском университете в Тбилиси, говорится на сайте вуза. Во дворе кампуса собрались местные и иностранные студенты университета, которые демонстрируют культуру своей страны. Молодые люди представляют национальные блюда, песни и танцы.Международный черноморский университет занимается образовательной и научной деятельностью с 1995 года. Университет является первым англоязычным учебным заведением в Грузии, которое предлагает программы как на английском, так и на грузинском языках на всех трех уровнях образования. В настоящее время в университете действует около 40 аккредитованных образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Издается шесть научных журналов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, тбилиси
грузия, новости, культура, тбилиси

Прикоснись к культуре разных стран и народов: в Тбилиси проходит яркий фестиваль

14:41 09.06.2023
© photo: Sputnik / StringerПраздник Саят Новы в столице Грузии
Праздник Саят Новы в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Мероприятие проходит в престижном тбилисском вузе
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Фестиваль культуры уже в одиннадцатый раз проходит в Международном черноморском университете в Тбилиси, говорится на сайте вуза.
Во дворе кампуса собрались местные и иностранные студенты университета, которые демонстрируют культуру своей страны. Молодые люди представляют национальные блюда, песни и танцы.
Международный черноморский университет занимается образовательной и научной деятельностью с 1995 года. Университет является первым англоязычным учебным заведением в Грузии, которое предлагает программы как на английском, так и на грузинском языках на всех трех уровнях образования.
В настоящее время в университете действует около 40 аккредитованных образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Издается шесть научных журналов.
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