https://sputnik-georgia.ru/20230609/problemy-patsientov-v-gruzii-budut-reshat-nezamedlitelno-278422921.html

Проблемы пациентов в Грузии будут решать незамедлительно

Проблемы пациентов в Грузии будут решать незамедлительно

Агенство должно незамедлительно реагировать на жалобы пациентов, чтобы у медучреждений не было возможности привести документы и т. п. в порядок 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T16:47+0400

2023-06-09T16:47+0400

2023-06-09T16:47+0400

новости

грузия

общество

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251768358_0:27:1920:1107_1920x0_80_0_0_c674f1a0d2c378bac78487c3cde57af5.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. После внесения изменений в закон "О защите здоровья" Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности сможет своевременно реагировать на жалобы пациентов, заявила глава управления контроля ревизии госпрограмм Эка Бочоришвили.На данный момент вопрос находится на этапе рассмотрения в парламенте. Агентство, согласно действующему законодательству, не может незамедлительно реагировать на жалобы и заявления пациентов, так как для начала необходимо обратиться в суд, который должен представить ходатайство в течение 72 часов и предоставить информацию сторонам, сообщила она. За это время получается привести документацию в порядок, поэтому комиссию Агентства на месте уже не ждут реальные факты, отметила Бочоришвили. После внесения поправок в законопроект Агентство сможет своевременно реагировать на заявления, ведь будут представлены более реальные факты для того, чтобы пациент мог получить качественную медицинскую помощь, сообщила глава управления.Бочоришвили отметила, что, когда у контролирующего органа будет право в любое время реагировать на тот или иной факт, медучреждения будут работать более мобилизовано и организованно.Глава управления также коснулась еще одной проблемы – финансирование госпрограмм в клиниках Грузии, благодаря чему медучреждения получают крупные суммы от государства. Сотрудники Агентства периодически проводят проверки, в ходе которых выявляются различные нарушения. За нарушения выплачивают крупные штрафы, но их выплата может длиться до пяти лет. Бочоришвили считает, что штрафы должны выплачивать незамедлительно.Кроме того, согласно поправкам, среди прочего будут увеличены штрафные санкции за несоблюдение технического регламента в медучреждениях, что включает стерилизацию, дезинфекцию, множество ключевых тем, которые важны для оказания качественной медицинской помощи.Штрафы будут увеличены с 200 и 500 лари до 5 тысяч. Кроме того, сотрудник Агентства на месте сможет выписать электронный штраф. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, минздрав