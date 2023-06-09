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Проблемы пациентов в Грузии будут решать незамедлительно
Проблемы пациентов в Грузии будут решать незамедлительно
Агенство должно незамедлительно реагировать на жалобы пациентов, чтобы у медучреждений не было возможности привести документы и т. п. в порядок 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T16:47+0400
2023-06-09T16:47+0400
2023-06-09T16:47+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. После внесения изменений в закон "О защите здоровья" Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности сможет своевременно реагировать на жалобы пациентов, заявила глава управления контроля ревизии госпрограмм Эка Бочоришвили.На данный момент вопрос находится на этапе рассмотрения в парламенте. Агентство, согласно действующему законодательству, не может незамедлительно реагировать на жалобы и заявления пациентов, так как для начала необходимо обратиться в суд, который должен представить ходатайство в течение 72 часов и предоставить информацию сторонам, сообщила она. За это время получается привести документацию в порядок, поэтому комиссию Агентства на месте уже не ждут реальные факты, отметила Бочоришвили. После внесения поправок в законопроект Агентство сможет своевременно реагировать на заявления, ведь будут представлены более реальные факты для того, чтобы пациент мог получить качественную медицинскую помощь, сообщила глава управления.Бочоришвили отметила, что, когда у контролирующего органа будет право в любое время реагировать на тот или иной факт, медучреждения будут работать более мобилизовано и организованно.Глава управления также коснулась еще одной проблемы – финансирование госпрограмм в клиниках Грузии, благодаря чему медучреждения получают крупные суммы от государства. Сотрудники Агентства периодически проводят проверки, в ходе которых выявляются различные нарушения. За нарушения выплачивают крупные штрафы, но их выплата может длиться до пяти лет. Бочоришвили считает, что штрафы должны выплачивать незамедлительно.Кроме того, согласно поправкам, среди прочего будут увеличены штрафные санкции за несоблюдение технического регламента в медучреждениях, что включает стерилизацию, дезинфекцию, множество ключевых тем, которые важны для оказания качественной медицинской помощи.Штрафы будут увеличены с 200 и 500 лари до 5 тысяч. Кроме того, сотрудник Агентства на месте сможет выписать электронный штраф. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, минздрав
новости, грузия, общество, минздрав
Проблемы пациентов в Грузии будут решать незамедлительно
Агенство должно незамедлительно реагировать на жалобы пациентов, чтобы у медучреждений не было возможности привести документы и т. п. в порядок
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. После внесения изменений в закон "О защите здоровья" Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности сможет своевременно реагировать на жалобы пациентов, заявила глава управления контроля ревизии госпрограмм Эка Бочоришвили.
На данный момент вопрос находится на этапе рассмотрения в парламенте.
"В процессе рассмотрение законодательных изменений, касающихся деятельности Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности, для того, чтобы регулирующее агентство могло более своевременно реагировать и работать", – заявила Бочоришвили в пресс-центре медиахолдинга "Квира".
Агентство, согласно действующему законодательству, не может незамедлительно реагировать на жалобы и заявления пациентов, так как для начала необходимо обратиться в суд, который должен представить ходатайство в течение 72 часов и предоставить информацию сторонам, сообщила она.
За это время получается привести документацию в порядок, поэтому комиссию Агентства на месте уже не ждут реальные факты, отметила Бочоришвили.
"Там приводятся в порядок документы, объяснения врачей, этот вопрос уже становится информативным для учреждения, что неэффективно для регулирующего органа", – заявила она.
После внесения поправок в законопроект Агентство сможет своевременно реагировать на заявления, ведь будут представлены более реальные факты для того, чтобы пациент мог получить качественную медицинскую помощь, сообщила глава управления.
Бочоришвили отметила, что, когда у контролирующего органа будет право в любое время реагировать на тот или иной факт, медучреждения будут работать более мобилизовано и организованно.
"Согласно этим поправкам, регулирующее агентство сможет в любое время обратиться в учреждение, сделать фото и видеозаписи, изъять любые материалы, опечатать медицинскую документацию, выслушивать объяснения врачей и другое", – заявила она.
Глава управления также коснулась еще одной проблемы – финансирование госпрограмм в клиниках Грузии, благодаря чему медучреждения получают крупные суммы от государства. Сотрудники Агентства периодически проводят проверки, в ходе которых выявляются различные нарушения. За нарушения выплачивают крупные штрафы, но их выплата может длиться до пяти лет.
Бочоришвили считает, что штрафы должны выплачивать незамедлительно.
Кроме того, согласно поправкам, среди прочего будут увеличены штрафные санкции за несоблюдение технического регламента в медучреждениях, что включает стерилизацию, дезинфекцию, множество ключевых тем, которые важны для оказания качественной медицинской помощи.
Штрафы будут увеличены с 200 и 500 лари до 5 тысяч. Кроме того, сотрудник Агентства на месте сможет выписать электронный штраф.