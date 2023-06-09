https://sputnik-georgia.ru/20230609/telefon-sluzhby-pomoschi-gruzii-112-rabotaet-s-nepoladkami--opublikovany-drugie-kontakty-278415481.html

Телефон службы помощи Грузии "112" работает с неполадками – опубликованы другие контакты

Телефон службы помощи Грузии "112" работает с неполадками – опубликованы другие контакты

Служба "112" объединяет скорую помощь, полицию и пожарных-спасателей 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T13:56+0400

2023-06-09T13:56+0400

2023-06-09T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн— Sputnik. Центр управления общественной безопасностью Грузии "112" из-за технической неисправности получает звонки на номер 112 с задержкой.До решения проблемы, граждане, которые не дозвонились по номеру "112", могут воспользоваться следующими альтернативными номерами: В центре отметили, что техническая группа интенсивно работает для того, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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