https://sputnik-georgia.ru/20230609/ubiystvo-na-vostoke-gruzii---cherez-poltora-mesyatsa-zaderzhan-svidetel-prestupleniya-278431607.html
Убийство на востоке Грузии – через полтора месяца задержан свидетель преступления
Убийство на востоке Грузии – через полтора месяца задержан свидетель преступления
Расследование установило, что на месте происшествия находился еще один человек, но он не сообщил полиции о преступлении 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T20:56+0400
2023-06-09T20:56+0400
2023-06-09T20:57+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали мужчину, не сообщившего об убийстве в Хашурском районе, говорится в сообщении МВД Грузии. Речь идет об убийстве 24 апреля 2023 года в селе Али Хашурского района. Мужчина был застрелен из автомата во время ссоры. По делу проходит один обвиняемый, его задержали по обвинению в убийстве и незаконном ношении, приобретении и хранении огнестрельного оружия по горячим следам. Теперь спустя полтора месяца после преступления расследование установило, что на месте происшествия находился еще один человек, знакомый задержанного по обвинению убийства, но он не сообщил полиции о преступлении. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за несообщение о тяжком или особо тяжком преступлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
хашурский район
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грузия, новости, происшествия, хашурский район, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, хашурский район, мвд грузии
Убийство на востоке Грузии – через полтора месяца задержан свидетель преступления
20:56 09.06.2023 (обновлено: 20:57 09.06.2023)
Расследование установило, что на месте происшествия находился еще один человек, но он не сообщил полиции о преступлении
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали мужчину, не сообщившего об убийстве в Хашурском районе, говорится в сообщении МВД Грузии.
Речь идет об убийстве 24 апреля 2023 года в селе Али Хашурского района. Мужчина был застрелен из автомата во время ссоры. По делу проходит один обвиняемый, его задержали по обвинению в убийстве и незаконном ношении, приобретении и хранении огнестрельного оружия по горячим следам.
Теперь спустя полтора месяца после преступления расследование установило, что на месте происшествия находился еще один человек, знакомый задержанного по обвинению убийства, но он не сообщил полиции о преступлении.
Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за несообщение о тяжком или особо тяжком преступлении.