https://sputnik-georgia.ru/20230609/ubiystvo-na-vostoke-gruzii---cherez-poltora-mesyatsa-zaderzhan-svidetel-prestupleniya-278431607.html

Убийство на востоке Грузии – через полтора месяца задержан свидетель преступления

Убийство на востоке Грузии – через полтора месяца задержан свидетель преступления

Расследование установило, что на месте происшествия находился еще один человек, но он не сообщил полиции о преступлении 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T20:56+0400

2023-06-09T20:56+0400

2023-06-09T20:57+0400

грузия

новости

происшествия

хашурский район

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263265608_19:0:2346:1309_1920x0_80_0_0_86652ebe2213448aebc773a6dd0a91d4.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали мужчину, не сообщившего об убийстве в Хашурском районе, говорится в сообщении МВД Грузии. Речь идет об убийстве 24 апреля 2023 года в селе Али Хашурского района. Мужчина был застрелен из автомата во время ссоры. По делу проходит один обвиняемый, его задержали по обвинению в убийстве и незаконном ношении, приобретении и хранении огнестрельного оружия по горячим следам. Теперь спустя полтора месяца после преступления расследование установило, что на месте происшествия находился еще один человек, знакомый задержанного по обвинению убийства, но он не сообщил полиции о преступлении. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за несообщение о тяжком или особо тяжком преступлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

хашурский район

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, хашурский район, мвд грузии