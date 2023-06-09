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Угрожал убить ребенка с ОВЗ: новый поворот в деле о секс-видео в Грузии

Угрожал убить ребенка с ОВЗ: новый поворот в деле о секс-видео в Грузии

Обвиняемый угрожал убить и искалечить несовершеннолетнего ребенка с ограниченными возможностями и его родителей 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T11:02+0400

2023-06-09T11:02+0400

2023-06-09T11:04+0400

происшествия

грузия

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Мужчина, задержанный в рамках расследования дела о вероятном изнасиловании несовершеннолетних лиц с ОВЗ, обвиняется в угрозах в адрес несовершеннолетнего ребенка и его родителей, говорится в сообщении прокуратуры Грузии. Следствие установило, что обвиняемый угрожал убить и искалечить несовершеннолетнего ребенка с ограниченными возможностями и его родителей, после того как ребенок выразил в соцсетях протест в связи с вероятным фактом сексуального насилия в отношении лиц с ОВЗ. Теперь обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы. Прокуратура будет требовать помещения его в заключение до приговора. Основное дело МВД Грузии продолжает расследование по статье "Изнасилование" на основании обращения неправительственной организации "Альянс женщин с ОВЗ". Причиной обращения стала информация о видео-кадрах, распространяемых в интернет-чатах. По данным представителей НПО, речь идет о видео с зафиксированным насилием сексуального характера в отношении девочек от 7 до 16 лет. По данным организации, видео сняты в разных городах в течение нескольких лет, и на них фигурируют лица с нарушением слуха. В данный момент полиция опрашивает свидетелей и проводит следственные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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