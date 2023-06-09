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Военного нашли мертвым на блокпосте – Минобороны Грузии
Военного нашли мертвым на блокпосте – Минобороны Грузии
Военнослужащий находился на круглосуточном дежурстве 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T10:42+0400
2023-06-09T10:42+0400
2023-06-09T11:02+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Департамент военной полиции расследует гибель рядового Сил обороны Грузии Юсифа Насибова, скончавшегося в одной из военных частей, говорится в сообщении Минобороны Грузии. В ходе расследования установлено, что 18-летний военнослужащий находился на круглосуточном дежурстве и имел при себе табельное оружие. Его тело обнаружили около блокпоста после того, как услышали звука выстрела.По предварительным данным, ранение, в результате которого погиб военный, зафиксировано в области подбородка. Минобороны выразило соболезнование в членам семьи и родственникам погибшего Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, минобороны грузии
новости, грузия, происшествия, минобороны грузии
Военного нашли мертвым на блокпосте – Минобороны Грузии
10:42 09.06.2023 (обновлено: 11:02 09.06.2023)
Военнослужащий находился на круглосуточном дежурстве
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Департамент военной полиции расследует гибель рядового Сил обороны Грузии Юсифа Насибова, скончавшегося в одной из военных частей, говорится в сообщении Минобороны Грузии.
В ходе расследования установлено, что 18-летний военнослужащий находился на круглосуточном дежурстве и имел при себе табельное оружие. Его тело обнаружили около блокпоста после того, как услышали звука выстрела.
По предварительным данным, ранение, в результате которого погиб военный, зафиксировано в области подбородка.
Минобороны выразило соболезнование в членам семьи и родственникам погибшего