https://sputnik-georgia.ru/20230609/voennogo-nashli-mertvym-na-blokposte---minoborony-gruzii-278405223.html

Военного нашли мертвым на блокпосте – Минобороны Грузии

Военного нашли мертвым на блокпосте – Минобороны Грузии

Военнослужащий находился на круглосуточном дежурстве 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T10:42+0400

2023-06-09T10:42+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Департамент военной полиции расследует гибель рядового Сил обороны Грузии Юсифа Насибова, скончавшегося в одной из военных частей, говорится в сообщении Минобороны Грузии. В ходе расследования установлено, что 18-летний военнослужащий находился на круглосуточном дежурстве и имел при себе табельное оружие. Его тело обнаружили около блокпоста после того, как услышали звука выстрела.По предварительным данным, ранение, в результате которого погиб военный, зафиксировано в области подбородка. Минобороны выразило соболезнование в членам семьи и родственникам погибшего Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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